Не только "Один дома". 7 фильмов, в которых снялся Дональд Трамп

Дональд Трамп известен своими разноплановыми ролями - от бизнесмена до политика, но его участие в кино также оставило след в поп-культуре. Многие помнят его яркое появление в фильме "Один дома-2", но это далеко не единственная киноработа республиканца.

Пока весь мир в ожидании результатов выборов в США , РБК-Украина (проект Styler) предлагает узнать, в каких еще фильмах Трамп получил камео-ролли.

Любовь с сообщением

Комедийная мелодрама режиссера Марка Лоуренса предлагает романтическую историю, классически сочетающую две противоположности. Он - успешный бизнесмен с большим состоянием, заработанным в недвижимости, а она - сдержанная, эмоционально стабильная и тактичная. Между ними царит расхождение в подходах к работе, но они постоянно испытывают взаимное притяжение.

Главные роли исполнили Сандра Буллок и Хью Грант. Сюжетная линия, связанная с недвижимостью, не обошлась без яркого появления Дональда Трампа. В ролях самих себя на экране также появляются бейсболист Майк Пьяцца и певица Нора Джонс. Дональд Трамп здесь играет не вымышленную роль, а самого себя - его присутствие добавляет правдивости, и режиссер использует его яркий образ как эффектную деталь.

Примерный самец

Комедия Бена Стиллера рассказывает о мирах моделей и людей, которые в нем не слишком блещут умом. Главный герой, Дерек Зуландер (роль которого исполняет сам Стиллер), - самый известный мужчина-модель в мире. Но внезапно он теряет свое первое место на большой церемонии вручения модной премии, что становится для него шоком. Дерек начинает переосмысливать свою жизнь, задумываясь, стоит ли продолжать карьеру, и размышляет: "А что, если смысл жизни не только во внешности?".

В фильме появляется множество звезд из модного мира и шоу-бизнеса, включая Lil' Kim, Гвен Стефани, Ленни Кравиц, Том Форд и Дэвид Боуи. Дональд Трамп также исполняет свое камео вместе с женой Меланией. В короткой реплике он отмечает: "Дерек Зуландер навсегда изменил мир моды@.

Секс в большом городе

Легендарный сериал HBO захватил зрителей в конце 90-х и в начале 2000-х. В красочной истории о жизни четырех подруг "чуть за 30" главные героини, сыгранные Сарой Джессикой Паркер, Ким Кэтролл, Кристин Дэвис и Синтией Никсон, откровенно обсуждали темы, о которых раньше в основном молчали. Они поднимали вопросы интимных отношений, экспериментов, феминизма и роли женщины в обществе, не забывая о привычных разговорах о личной жизни и карьере.

В коротком камео Дональд Трамп появляется в одном из эпизодов, пытаясь флиртовать с привлекательной блондинкой в баре. Однако его попытки не увенчались успехом, ведь не каждое завоевание ему поддается, как и женщины этого сериала.

Маленькие негодяи

Семейная комедия режиссера Пенелопы Сфирис полна тепла и добра, но здесь нашлось место и для Дональда Трампа. В центре сюжета - Альфа-Альфа, член школьного клуба женоненавистников, где президентом является его лучший друг Спанки. Однако сам Альфа-Альфа не слишком придерживается принципов клуба, ведь влюбляется в очаровательную Дарлу, первую красавицу школы.

Чтобы вернуть друга в клуб, его члены решают приложить усилия и вмешаться, попытавшись разлучить влюбленных одноклассников любыми способами.

Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке

Кевин МакКалистер (Маколей Калкин) снова устраивает настоящий переполох, на этот раз - в самом сердце Нью-Йорка. В отличие от предыдущего фильма, теперь он имеет достаточно денег, чтобы превратить город в собственную игровую площадку. Однако в мегаполисе не только Кевин: здесь также оказываются знакомые зрителям антагонисты - Гарри и Марв, которые только что сбежали из тюрьмы.

К сюжету добавляется и эпизод с Дональдом Трампом. На тот момент он был владельцем отеля "Плаза", где останавливается Кевин, и согласился сняться в небольшом камео. В фильме Трамп предстает как владелец престижного отеля, который случайно встречает юного путешественника.

Принц из Беверли-Хиллз

Культовый американский ситком 90-х известен не столько Дональдом Трампом, сколько молодым и еще не очень знаменитым Уиллом Смитом, которому в то время были неизвестны ни мировые успехи, ни скандальные моменты.

В сериале Смит играет парня из Западной Филадельфии, увлеченного хип-хопом и баскетболом - фактически, юную версию самого себя. Из-за неприятностей с местными хулиганами родственники решают отправить его в более безопасное место - к тетке, живущей в престижном районе Беверли-Хиллз.

Няня

Дональд Трамп сделал камео в ситкоме "Няня", где главную героиню воплотила Фрэн Дрешер. После этого появления актриса часто вспоминает забавный случай с коррекцией сценария. В одном из подкастов Сета Рогана она рассказала, что представители Трампа требовали изменить реплику "Вы, миллионеры, знаете друг друга" - это не соответствовало его желанию быть известным как миллиардер. В итоге достигли компромисса, просто назвав его «миллионером» для нейтральности.