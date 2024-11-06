Трамп победил на выборах в США, он получил более 270 голосов выборщиков, - AP

Республиканец Дональд Трамп получил на выборах 277 голосов выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News .

Такие же подсчеты приводит и издание The New York Times. При этом его оппонентка - демократка Камала Гаррис набрала 224 голоса выборщиков.

Отметим, что еще с начала подсчета голосов Трамп лидировал постоянно, в частности, в так называемых "колеблющихся" штатах, определяющих судьбу выборов. Среди первых таких штатов, где стало известно о его победе - Северная Каролина и Пенсильвания.

Таким образом, он обеспечил себе второй срок спустя почти четыре года после того, как покинул Белый дом.

Сам Трамп накануне уже объявил себя "47 президентом США" во время встречи со сторонниками.

"Теперь я и 45-й, и 47-й президент США", - сказал он во время своей речи.

Также он заявил, что республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США и выиграют большинство в Сенате.

Большинство мировых лидеров уже поздравили Трампа с победой на выборах президента США.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мэлони, премьер Израиля Биньямиин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан..

К поздравлениям также присоединился и президент Украины Владимир Зеленский. О том, кто уже поздравил республиканца Дональда Трампа - читайте здесь.

Выборы в США

Напомним, что в этом году 5 ноября американцы голосовали за нового, уже 47 президента страны. В этой гонке соревновались кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

До последнего сохранялась интрига, кто станет новым главой Белого дома. Поскольку шансы Трампа и Харрис на победу на выборах были фактически равны. Впрочем, республиканец смог обеспечить себе большинство голосов в решающих "колеблющихся" штатах.

Заметим, что выборы президента США непрямые. Ведь сам процесс избрания проходит через коллегию избирателей (кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов коллегии).

5 ноября американские избиратели также выбирали около трети членов Сената США, а также новый состав Палаты представителей США. Кроме того, проходят выборы губернаторов и законодательного собрания в отдельных штатах.

Больше о том, как происходили выборы президента США - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Почему это важно для Украины

Украинцы внимательно наблюдали за ходом выборов президента США. Ведь от того, кто победит, во многом будет зависеть и то, каким будет ход войны России против Украины в дальнейшем.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что когда займет должность главы Белого дома, то "сможет быстро закончить войну России против Украины".

Впрочем, он не объяснял, как именно он достигнет соглашения. Поэтому в Киеве опасаются, что таким образом страну заставят идти на территориальные уступки перед РФ.