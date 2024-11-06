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Трамп победил на выборах в США, он получил более 270 голосов выборщиков, - AP

Среда 06 ноября 2024 12:38
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Трамп победил на выборах в США, он получил более 270 голосов выборщиков, - AP Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Республиканец Дональд Трамп получил на выборах 277 голосов выборщиков. Этого результата достаточно, чтобы стать президентом США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP News.

Такие же подсчеты приводит и издание The New York Times. При этом его оппонентка - демократка Камала Гаррис набрала 224 голоса выборщиков.

Отметим, что еще с начала подсчета голосов Трамп лидировал постоянно, в частности, в так называемых "колеблющихся" штатах, определяющих судьбу выборов. Среди первых таких штатов, где стало известно о его победе - Северная Каролина и Пенсильвания.

Таким образом, он обеспечил себе второй срок спустя почти четыре года после того, как покинул Белый дом.

Трамп победил на выборах в США, он получил более 270 голосов выборщиков, - AP

Сам Трамп накануне уже объявил себя "47 президентом США" во время встречи со сторонниками.

"Теперь я и 45-й, и 47-й президент США", - сказал он во время своей речи.

Также он заявил, что республиканцы сохранят контроль над Палатой представителей США и выиграют большинство в Сенате.

Большинство мировых лидеров уже поздравили Трампа с победой на выборах президента США.

В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер-министр Британии Кир Стармер, глава правительства Италии Джорджия Мэлони, премьер Израиля Биньямиин Нетаньяху и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан..

К поздравлениям также присоединился и президент Украины Владимир Зеленский. О том, кто уже поздравил республиканца Дональда Трампа - читайте здесь.

Выборы в США

Напомним, что в этом году 5 ноября американцы голосовали за нового, уже 47 президента страны. В этой гонке соревновались кандидат от демократов Камала Харрис и кандидат от республиканцев Дональд Трамп.

До последнего сохранялась интрига, кто станет новым главой Белого дома. Поскольку шансы Трампа и Харрис на победу на выборах были фактически равны. Впрочем, республиканец смог обеспечить себе большинство голосов в решающих "колеблющихся" штатах.

Заметим, что выборы президента США непрямые. Ведь сам процесс избрания проходит через коллегию избирателей (кандидату нужно по крайней мере 270 из общего количества 538 голосов коллегии).

5 ноября американские избиратели также выбирали около трети членов Сената США, а также новый состав Палаты представителей США. Кроме того, проходят выборы губернаторов и законодательного собрания в отдельных штатах.

Больше о том, как происходили выборы президента США - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

Почему это важно для Украины

Украинцы внимательно наблюдали за ходом выборов президента США. Ведь от того, кто победит, во многом будет зависеть и то, каким будет ход войны России против Украины в дальнейшем.

Сам Трамп неоднократно заявлял, что когда займет должность главы Белого дома, то "сможет быстро закончить войну России против Украины".

Впрочем, он не объяснял, как именно он достигнет соглашения. Поэтому в Киеве опасаются, что таким образом страну заставят идти на территориальные уступки перед РФ.

Подробно о том, почему для Украины важны эти выборы - в отдельном материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

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Соединенные Штаты Америки Белый дом Дональд Трамп Сенат США Выборы в США Конгресс США
Результаты выборов
Результаты выборов
Кто побеждает в "шатких" штатах
Кто побеждает в "шатких" штатах
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев