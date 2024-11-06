Трамп объявил себя новоизбранным президентом во время выступления перед поклонниками

Кандидат на должность главы Белого дома Дональд Трамп де-факто объявил себя победителем в выборах президента Соединенных Штатов Америки (США). Пообещал решить проблемы с границей Штатов и не только.

Об этом заявил Трамп во время речи перед сторонниками, передает корреспондент РБК-Украина и CNN .

"Это политическая победа, которой Америка еще никогда не видела", - заявил он и добавил, что победил во всенародном голосовании, набрав большее количество голосов, чем другой кандидат на пост президента США Камала Харрис.

Во время выступления перед сторонниками республиканец назвал их «крупнейшим политическим движением в истории» и пообещал "решить проблемы с границей", а также другие "американские проблемы".

"Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки". - заявил республиканец.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. Основными претендентами на эту должность стали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В это же время западные чиновники призвали европейские страны готовиться к возможным последствиям выборов в США. С соответствующим обращением они выступили в открытом письме, выразив беспокойство относительно потенциальных изменений в международной политике.

Политолог Олег Саакян также предупредил о вероятности внутреннего кризиса в США после завершения избирательного процесса.

Подробнее об итогах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.