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Трамп объявил себя новоизбранным президентом во время выступления перед поклонниками

Среда 06 ноября 2024 09:39
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Трамп объявил себя новоизбранным президентом во время выступления перед поклонниками Фото: Дональд Трамп, кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Кандидат на должность главы Белого дома Дональд Трамп де-факто объявил себя победителем в выборах президента Соединенных Штатов Америки (США). Пообещал решить проблемы с границей Штатов и не только.

Об этом заявил Трамп во время речи перед сторонниками, передает корреспондент РБК-Украина и CNN.

"Это политическая победа, которой Америка еще никогда не видела", - заявил он и добавил, что победил во всенародном голосовании, набрав большее количество голосов, чем другой кандидат на пост президента США Камала Харрис.

Во время выступления перед сторонниками республиканец назвал их «крупнейшим политическим движением в истории» и пообещал "решить проблемы с границей", а также другие "американские проблемы".

"Я не успокоюсь, пока мы не создадим сильную, безопасную и процветающую Америку, которую заслуживают наши дети и которую заслуживаете вы. Это действительно будет золотой век Америки". - заявил республиканец.

Выборы в США

Президентские выборы в США состоялись во вторник, 5 ноября. Основными претендентами на эту должность стали Камала Харрис от Демократической партии и Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию.

В это же время западные чиновники призвали европейские страны готовиться к возможным последствиям выборов в США. С соответствующим обращением они выступили в открытом письме, выразив беспокойство относительно потенциальных изменений в международной политике.

Политолог Олег Саакян также предупредил о вероятности внутреннего кризиса в США после завершения избирательного процесса.

Подробнее об итогах голосования можно прочитать в материале РБК-Украина.

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Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Результаты выборов
Результаты выборов
Рейтинг кандидатов
Рейтинг кандидатов
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Камала Харрис: кандидат от Демократов
Камала Харрис: кандидат от Демократов
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев
Дональд Трамп: кандидат от Республиканцев