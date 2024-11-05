Выборы в США. 10 милых и малоизвестных фактов о Камале Гаррис

Во вторник, 5 ноября, в США проходят президентские выборы . Граждане этой страны выбирают лидера на ближайшие четыре года. Мы ранее уже рассказывали, как звезды призывают голосовать за Гаррис и Трампа, а теперь поделимся интересными фактами про претендентку на пост президента Америки.

Божественное имя

Имя Камала происходит от санскритского слова на обозначение цветка лотоса. Также у индусов, буддистов и джайнов Камала - это еще одно название Шри-Лакшми - богини изобилия, процветания, богатства, успеха и счастья.

Она знает, как готовить картошку фри

Между первым и вторым курсами колледжа Гаррис работала в McDonald's. Будущая кандидат в президенты США жарила картошку фри, работала с машиной для мороженого и за кассой.

Любовью обязана подруге

С будущим мужем Дугласом Эмхоффом Камалу ее свела лучшая подруга. Их первым "свиданием" было телефонное общение, которое длилось около часа. Во время разговора они договорились пообедать на выходных в Лос-Анджелесе, где жил мужчина.

"Я едва могла дождаться нашей встречи", - вспоминала впоследствии Гаррис.

Факты о Камале Гаррис (фото: instagram.com/kamalaharris)

Она любит Doritos

В своих мемуарах она вспомнила ночь в 2016 году, когда Дональд Трамп победил на президентских выборах (это была та же ночь, когда ее избрали в Сенат США):

"Никто действительно не знал, что сказать или сделать. Я села на диван рядом с мужем и съела большую упаковку Classic Doritos. Не поделилась ни одной чипсиной с ним!".

Кулинария - ее страсть

Гаррис любит готовить. Одно из ее коронных блюд - запеченная индейка. А еще она просто любит время от времени читать рецепты, чтобы расслабиться. Более того, в 2019 году Камала опубликовала серию кулинарных видео на YouTube, в том числе выпуск с актрисой Минди Калинг, которое просмотрели более шести миллионов раз.

Предпочитает удобную обувь

У Гаррис есть большая коллекция Converse All Star Chuck Taylor: черные, белые, со шнуровками и без, кеды для жаркой и холодной погоды. И даже под брючный костюм иногда она обувает конверсы на платформе.

Камала Гаррис - претендентка на пост президента США (фото: instagram.com/kamalaharris)

Что объединяет Камалу Гаррис и известного борца за права геев Харви Милка?

В ранней политической карьере Гаррис значительную роль сыграл Джим Ривалдо. Он работал над ее кампанией в 2003 году, когда она баллотировалась на должность окружного прокурора Сан-Франциско.

Но более известным он стал благодаря работе с Харви Милком - первым в США гомосексуальным политиком, публично заявившим о своей ориентации, и сумев после этого победить на выборах в государственный орган власти.

Школьная подруга повлияла на жизнь Камалы

В то время, когда Гаррис жила в Канаде и училась в средней школе, у нее была подруга Ванда Каган. Однажды девушка призналась Камале, что ее отчим сексуально добивался и физически издевался над ней.

Камала рассказала об этом своей маме, и они приняли подругу в свой дом, чтобы помочь закончить учебу и она не испытывала издевательств. Это одна из причин, почему Гаррис стала прокурором - чтобы "защищать таких, как Ванда".

Что известно о жизни Камалы Гаррис (фото: instagram.com/kamalaharris)

Умеет вязать крючком

На одной из встреч Гаррис сказала, что ее мама не хотела, чтобы дочь сидела все время у телевизора, потому решила занять ее более полезным деянием.

"Я связала больше афганов (одеяла, вязаные спицами или крючком - ред.) чем вы можете себе представить!" - с улыбкой призналась она.

Фанатеет от спорта

Камала любит смотреть спорт. При этом, например, смотря бейсбол она болеет за "Сан-Франциско Джаентс", в то время как ее муж - за "Лос-Анджелес Доджерс". То же касается и баскетбола: Камала болеет за "Голден Стейт Уорриорз", а Даг - за "Лос-Анджелес Лейкерс".

Камала Гаррис с мужем (фото: reddit.com)

Биография Камалы Гаррис

Камала Гаррис - американская политика и юрист, член Демократической партии. Она стала первой женщиной и первым человеком афроамериканского и южноазиатского происхождения, которого выбрали на пост вице-президента США. До этого Гаррис работала сенатором от Калифорнии и занимала должность генерального прокурора штата.

Известна активной поддержкой реформ в сфере уголовного правосудия, защиты прав меньшинств, расширения доступа к медицинским услугам и поддержкой экологических инициатив.

Камале Гаррис 60 лет (фото: instagram.com/kamalaharris)

Что известно о выборах в США 2024

5 ноября в США начались президентские выборы. Как рассказывал кандидат от республиканцев Дональд Трамп, на избирательных участках большие очереди.

Пока остается неизвестным, кто станет победителем - Трамп или Гаррис, поскольку результаты соцопросов и прогнозов остаются довольно неоднозначными.

За выборами в Америке активно следят и в нашей стране, потому что от них будет зависеть дальнейшая поддержка украинцев в войне со страной-агрессором РФ.