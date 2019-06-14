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Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

STYLERПерсони    14.06.2019 - 22:02
Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)
Фото: Ані Лорак (instagram.com/anilorak)

Ані Лорак в мережі вже "благословляють" - фани шоковані новиною про роман

Ані Лорак показала свого нового обранця - 26-річного саунд-продюсера лейблу Black Star Єгора Гліба. Артистка опублікувала в мережі спільне фото, там самим практично підтвердивши чутки про роман між ними. Ніжний знімок українська співачка виклала у своєму Instagram.

Одразу після цього в мережі шанувальники Кароліни обсипали її привітаннями та зазначили, що вони чудово виглядають разом.

"Доброго, теплого вечора!" - підписала зірка кадр.

Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Ані Лорак і Єгор Гліб (фото: instagram.com/anilorak)

Єгор Гліб родом з України, раніше він мешкав у Києві. Також відомо, що він близько дружить із Єгором Кридом.

"Єгор Гліб - живий персонаж, він друг Єгора Булаткіна, він саунд-продюсер Black Star, Влад Palagin так само їх близький знайомий, який пише біти (альбом ЧтоОниЗнают) складається з його бітів, там навіть є його голос "Palagin on the beat". У нього є син - Даніель (я не знаю, через "Е" або через "Е"), він був одружений, колишня дружина Єгора Гліба - сестра Михайла Марвіна - Тетяна Решетняк (теж співачка)..." - ось так описував Гліба Єгор Крід.

Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Єгор Крід та Єгор Гліб (фото: ask.fm)

До слова, нещодавно в інтернеті з'явилося відео, на якому Єгора помітили поряд з Ані Лорак - він приїхав підтримати її на репетицію одного з концертів російських зірок.

Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Єгор Крід та Єгор Гліб (фото: instagram.com/egor.picx)

У коментарях до фото фани "благословляють" пару:

  • Будьте щасливі. Нехай ваша душа заживе.
  • Новий чоловік - ого. Нехай вона буде щаслива, а все не важливо.
  • Жіночого щастя - вродливій жінці;
  • Гарна пара!
  • Ого, ось це поворот, чесно несподівано, але все одно завжди підтримую, щастя вам Кароліна!
  • Радий за тебе. Я хочу, щоб ти була щаслива назавжди, моя улюблена Кароліна. Все буде добре для тебе. Ви заслуговуєте всього найращого.
  • Молодий ще на додачу...

Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Ані Лорак показала нового бойфренда: ось це поворот (фото)

Скрін коментарів

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

Також ми писали про те, що раніше з'явився доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєвим є відносини.

До слова, нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует з Сергієм Лазарєвим.

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