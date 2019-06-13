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Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

STYLERПерсони    13.06.2019 - 17:42
Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо
Ані Лорак (фото: facebook.com/AniLorak)

Ані Лорак приписують роман з саунд-продюсером відомого лейбла

Ані Лорак засікли з молодим незнайомцем, з яким скандальній українській співачці приписують стосунки. Про це пише Telegram-канал "Тільки нікому", який і опублікував спільні знімки ймовірних закоханих.

26-річного молодого чоловіка звуть Єгор Гліб, він саунд-продюсер лейблу Black Star і близький друг Єгора Кріда.

Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

Ані Лорак засікли з новим коханим (колаж: Telegram-канал "Тільки нікому")

Єгор Гліб родом з України, раніше жив у Києві. За записами платформи Ask.fm, можна зрозуміти, що він близько дружить і Єгором Кридом.

Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Крід і Єгор Гліб, фото: ask.fm)

Раніше в мережу злили відео, на якому Єгора помітили поряд з Кароліною. Він приїхав підтримати її на репетицію одного з концертів російських зірок.

Ані Лорак засікли з новим коханим (відео: YouTube/Саша Книголюбова)

За інформацією платформи Ask.fm можна визначити, що молодому чоловіку близько 26 років.

Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Гліб, фото: ask.fm)

Також молодий чоловік публікував фото з дитиною, яку називає своїм сином. Щоправда про матір хлопчика інформація відсутня.

Ані Лорак закрутила роман з молодим незнайомцем: що про нього відомо

Ані Лорак засікли з новим коханим (Єгор Гліб з сином, фото: ask.fm)

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак звільнила всю свою команду. Передбачається, що тепер вона почне співпрацювати з Black Star, в якому Єгор Гліб є саунд-продюсером.

До речі, нещодавно в мережу потрапили весільні знімки Сергія Лазарєва. На них він позує біля вівтаря з ефектною брюнеткою.

Нагадаємо, раніше з'явилося доказ того, що між Ані Лорак і Лазарєв є стосунки.

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