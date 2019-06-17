Боже, що це? Ані Лорак шокувала фанатів зовнішнім виглядом

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ані Лорак обурила шанувальників дивним вбранням

Ані Лорак, яка напередодні представила свого нового бойфренда Єгора Гліба, намагається, за словами фанатів, виглядати молодше, хоч їй це і не особливо вдається. Відповідні коментарі залишили шанувальники під фото виконавиці в Instagram.

26-річний саунд-продюсер лейблу Black Star Єгор Гліб і Ані Лорак разом. Про це виконавиця заявила напередодні, опублікувавши спільне фото. Пізніше співачка розмістила ще одне фото, лаконічно підписавши: "Я у любові".

Ані Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Користувачі неоднозначно сприйняли побачене: одні порахували, що Лорак намагається виглядати молодше через нового бойфренда, інші зазначили, що виконавиця покращала в нових відносинах. До речі, також відзначили, що вбрання артистка обрала невдале:

Я так рада, що ти щаслива! Так круто бачити посмішку на обличчі улюбленої співачки.

Боже, що це? Як можна таке вдягнути?

Вам йде любов.

Вперше за довгий час очі щасливі.

Сходжу з розуму від вашої краси.

Скріншот коментарів: instagram.com/anilorak

Нещодавно Ані Лорак заінтригувала прихильників виходом нової пісні, шанувальники припускають, що це буде дует із Сергієм Лазарєвим.

Ми писали, що Ані Лорак зробила неоднозначну заяву і тим самим натякнула на вагітність.