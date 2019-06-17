Боже, что это? Ани Лорак ужаснула фанатов внешним видом

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Ани Лорак возмутила поклонников странным нарядом

Ани Лорак, которая накануне представила своего нового бойфренда Егора Глеба, пытается, по словам фанатов, выглядеть моложе, хоть ей это и не особо удается. Соответствующие комментарии оставили поклонники под фото исполнительницы в Instagram.

26-летний саунд-продюсер лейбла Black Star Егор Глеб и Ани Лорак вместе. Об этом исполнительница заявила накануне, опубликовав совместное фото. Позже певица разместила еще одно фото, лаконично подписав: "Я в любви".

Ани Лорак (фото: instagram.com/anilorak)

Пользователи неоднозначно восприняли увиденное: одни посчитали, что Лорак пытается выглядеть моложе из-за нового бойфренда, другие отметили, что исполнительница похорошела в новых отношениях. К слову, также отметили, что наряд артистки безвкусным:

Я так рада, что ты счастлива! Так круто видеть улыбку на лице любимой певицы.

Боже, что это? Как можно такое надеть?

Вам идет любовь.

Впервые за долгое время глаза счастливые.

Схожу с ума от вашей красоты.

Скриншот комментариев: instagram.com/anilorak

Недавно Ани Лорак заинтриговала поклонников выходом новой песни, поклонники предполагают, что это будет дуэт с Сергеем Лазаревым.

Мы писали, что Ани Лорак сделала неоднозначное заявление и тем самым намекнула на беременность.