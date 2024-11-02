Анна Тринчер спела с ветераном войны: от этого видео невозможно сдержать слез
Певица Анна Тринчер поразила всех на своем концерте в Киеве, состоявшемся 1 ноября, исполнив дуэтом с ветераном российско-украинской войны песню "Ти робив мені каву".
РБК-Украина (проект Styler) публикует щемящее видео с выступления.
Аня исполнила композицию с военным Александром Роменским. И в таком исполнении хит Тринчер заиграл новыми красками.
Понятно, что такой дуэт весь зал встретил бурными аплодисментами. Сам Александр поблагодарил Анну за возможность выступить с ней и признался, что очень волновался.
"Хотел сказать большое спасибо Ане за поддержку и веру. Я ей говорил, что я не знаю, справлюсь ли... Думал - все, начну заикаться..." - сказал он.
Поддержать воина пришли его родные люди.
"Хочу вас познакомить с моим лучшим другом. Это моя опора, без которой у меня бы не получилось. Саша, тоже ветеран войны", - сказал ветеран, представив своего побратима, чем вызвал шквал аплодисментов и слезы на глазах присутствующих в зале людей.
Кто такой Александр Роменский
Александр родился в Киеве. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, затем начал преподавать в школе для детей, обучающихся по программе инклюзивного образования. Одновременно с тем подрабатывал моделью в рекламах и массажистом.
Александр Роменский (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)
В 2022 году встал на защиту Украины в войне против РФ. Получил позывной "Артист". Активно участвовал в боевых действиях, в частности в Херсонской области и под Бахмутом. Во время боев он получил тяжелые контузии, в результате которых почти потерял зрение и учился заново ходить и говорить.
Александр Роменский (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)
Сначала лечился в Харькове, а затем вернулся в Киев, где продолжил реабилитацию. Благодаря врачам, поддержке родителей, любимой и лучшему другу Саша начал ходить. Однако с заиканием ветеран борется до сих пор. В этой борьбе ему помогает пение, которое посоветовала мама.
Ранее мы писали, что Тринчер и CHEEV поразили откровенным признанием.
Перед этим актер фильмов для взрослых признался, что у него был интим с 23-летней певицей.