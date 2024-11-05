Ветеран войны, который спел с Тринчер, ошеломил своим состоянием: "Год назад я еле говорил"

Военный Александр Роменский, который выступил с известной певицей Анной Тринчер на ее сольном концерте в столице 1 ноября, откровенно рассказал, как он готовился к выступлению и что такой опыт у него был впервые.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram молодого человека.

Как известно, Роменский чувственно исполнил вместе с артисткой ее песню "Ти робив мені каву". Однако еще год назад 28-летний военный не мог даже нормально говорить - дело в том, что он получил контузию, вследствие которой стал заикаться.

"Это очень интересный опыт, в первый раз в жизни я вышел на сцену петь! Еще год назад я едва говорил, и год постоянной работы над собой дают плоды, я стал лучше говорить, и могу петь теперь", - отметил он в публикации.

Также он поделился своими переживаниями, когда Тринчер предложила ему спеть вместе на большой сцене.

"Когда Аня предложила спеть, я колебался, думал, что не смогу, потому что когда нервничаю, начинаю сильнее заикаться. Но Аня меня поддержала, провела по репетиции, сказала, сколько нужно времени, столько будем тренироваться", - вспомнил ветеран.

Поддержали молодого человека и его друзья. Их вера помогла ему перебороть страх сцены.

Что известно про Александра Роменского

Александру 28 лет, он родился и вырос в Киеве.

Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта, затем начал преподавать в школе для детей, обучающихся по программе инклюзивного образования. Также подрабатывал массажистом и снимался как модель в рекламах.

После начала полномасштабного вторжения присоединился к ВСУ с позывным "Артист".

За время своей службы освобождал Херсонскую область от оккупантов, держал оборону в Донецкой области.

В боях под Бахмутом получил тяжелую травму головы, контузию, из-за чего временно потерял способность говорить, зрение, а также учился заново ходить.

Реабилитацию проходил в Харькове, а затем продолжил в Киеве. Благодаря усилиям врачей, а также поддержке друзей, любимой и мамы, Роменский стал ходить. Однако с заиканием он до сих пор борется, в частности, с помощью пения.

Александр Роменский (фото: instagram.com/alexandr_romenskiy_10)