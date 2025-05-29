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"Холостяк" Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей

Четверг 29 мая 2025 17:00
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"Холостяк" Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей Тарас Цымбалюк (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)
Автор: Катерина Собкова

Популярный украинский актер Тарас Цымбалюк, который стал новым героем шоу "Холостяк", впервые за долгое время показал своих родителей.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на его пост в Instagram.

"Мои самые родные", - подписал он снимок с родными и домашним любимцем.

Судя по геолокации, актер отправился в свой родной город - Корсунь-Шевченковский.

Отметим, что его отец Василий Васильевич - известный украинский литературовед и историк, а мама Татьяна Васильевна - филолог, преподаватель французского языка.

&quot;Холостяк&quot; Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей

Цымбалюк с родителями (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Как отреагировали в сети

Фолловеры популярного актера тут же принялись комментировать его публикацию с родителями, отметив, что он очень похож на отца:

  • "Чудесная семья"
  • "Копия отец"
  • "Берегите родителей! Это такое счастье как они есть!"
  • "Какие красивые"
  • "Многая лита вашей семье"
  • "Тарас так похожий на папу"
  • "Счастливая семья"
  • "Самое ценное фото"
  • "Тарас похож на отца, а сестричка на маму".

&quot;Холостяк&quot; Цымбалюк впервые за долгое время показал своих родителей

Цымбалюк с мамой (фото: instagram.com/taras.tsymbaliuk)

Напомним, Цымбалюк - украинский актер, получивший известность благодаря своим ролям в телесериалах и кино. Среди последних его работ - роли в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Жіночий лікар. Нове життя", "Кохання та полум’я", а также в фильмах "Коли ти вийдеш заміж" и "Песики".

18 апреля стало известно, что Цымбалюк станет новым героем шоу "Холостяк", которое выйдет на экраны уже осенью этого года.

Он уже был дважды женат, а недавно разошелся со своей девушкой - владелицей киевского ресторана Fish Fetish и бренда одежды GOT'S label Светланой Готочкиной. Пара была в отношениях около двух лет.

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