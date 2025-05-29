"Я - женщина, которая будет выбирать": Елена Светлицкая ответила на слухи о романе с "Холостяком"

Актриса Елена Светлицкая прокомментировала слухи о возможных романтических отношениях с Тарасом Цымбалюком, который стал главным героем нового сезона шоу "Холостяк".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью для проекта "По хатах".

В последнее время вокруг личной жизни актрисы ходит много слухов. В соцсетях активно распространяется информация о предполагаемом романе Свитлицкой, которая в начале года сообщила о разводе, с новым "Холостяком" Тарасом Цымбалюком.

"Я никому не принадлежу. У меня нет официально никаких отношений. Но то, что мне дарили подарки, мне уделяли много внимания, да, это правда", - отметила Свитлицкая.

На вопрос журналистки, правда ли, что у нее роман с Тарасом Цымбалюком, Елена Свитлицкая ответила, что они просто коллеги. Известно, что они играют в спектакле "Основной инстинкт" и часто появляется в развлекательных роликах в соцсетях.

"Мы коллеги. Мы действительно много времени проводили вместе. Мы классно дружим, мы классно общаемся. Мы снимали вместе очень много видео. Мы много путешествовали вместе. Ну конечно, у нас есть какие-то теплые, близкие, дружеские отношения", - отметила она.

Также актриса ответила, как отреагировала на то, что Цымбалюк стал новым холостяком.

"Пожелала ему удачи", - с улыбкой на лице отметила Елена.

В то же время актриса развеяла слухи о том, что ее можно будет увидеть среди участниц "Холостяка-14".

"Я - та женщина, которая будет выбирать. Меня не будут выбирать среди других женщин. Никогда", - заявила Свитлицкая.

На видео этот момент можно посмотреть с 15:09.

Напомним, в конце апреля в Telegram-канале "Злива" появилась информация о том, что Цымбалюк якобы в отношениях со Светлицкой.

"За эту неделю технический отдел прислал столько историй о Тарасе Цымбалюке, что впечатление, будто вся Украина знает, с кем он спит. И, конечно же, речь о Елене Светлицкой. Пара совсем не прячется, их заставали за кулисами чуть ли не всех домов культуры и театров, где были гастроли совместного спектакля. Нам пишут официанты ресторанов и работники гостиниц о том же", - сказано было в сообщении.

Более того, после новости о том, что Цымбалюк стал новым холостяком также запустили сплетню о том, что он якобы отец ребенка певицы Солохи. Тогда актер прокомментировал эти слухи и расставил все точки над "і".