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Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду

STYLERЖиття    29.05.2019 - 12:23
Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду
Ілюстративне фото: Дощ (УНІАН)

Погоду в Україні 30 травня визначатиме північний циклон зі Скандинавії

Погода в Україні у четвер, 30 травня, принесе дощі та грози в західних областях, а також у північній частині та у Вінницькій області. На решті території країни збережеться суха, сонячна, а також спекотна погода. Про це повідомила відомий синоптик Наталка Діденко на своїй Facebook-сторінці.

Крім опадів у зазначених регіонах, під час гроз є ймовірність локальних шквалів та граду.

Діденко зазначила, що холодний атмосферний фронт завтра пов'язаний із далеким північним циклоном, який розташувався на "хвостику" Скандинавії.

Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура повітря в четвер протягом дня варіюватиметься між показниками +25 і +32 градусів.

У західних областях стовпчики термометов опустяться до +17... +23 градусів.

У столиці 30 травня пройде дощ із грозою, які очікуються у другій половині дня. Температура повітря в Києві підніметься максимум до +27 градусів.

Холодний фронт і грози: українців попередили про негоду

Ілюстративне фото (pixabay.com)

Як повідомлялося раніше, негода і повені в Західній Україні наробили багато лиха і навіть забрали два життя. Місцеві жителі відновлюють свої будинки і докладно розповідають, як їм дісталося від водної стихії.

Також ми писали про те, що Одесу сильно залило дощами. Автомобілі просувалися вулицями міста, занурившись у воду.

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

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