Україну знову накриє зливами: які області постраждають від негоди

Погода в Україні 29 травня (фото: РБК-Україна)

Погода в Україні сильно погіршитися в деяких регіонах

Погода в Україні у середу, 29 травня, знову засмутить жителів деяких областей зливами і сильним вітром. Про це повідомляє Український гідрометцентр.

До речі, про погіршення погоди в деяких регіонах України, раніше попередила і Наталка Діденко.

Так, синоптики повідомляють, що сьогодні на Заході України очікуються сильні проливні дощі. Опади також зачеплять Вінницьку та Житомирську області, але тут буде незначно мрячити.

Також у західних областях буде досить прохолодно. Температура повітря становитиме від +19 до +23 градусів.

Погода в Україні 29 травня (фото: РБК-Україна)

Також сьогодні по всій країні очікується досить сильний поривчастий вітер, який буде задувати зі швидкістю від 7 до 12 метрів в секунду.

На решті території країни сьогодні опади не передбачаються, буде досить спекотно, а повітря прогріється від +25 до +31 градуса.

Причому найспекотніше буде на сході країни, де стовпчики термометрів покажуть від +29 до +31 градуса.

У столиці України сьогодні без опадів, повітря прогріється до +25... +27 градусів. Синоптики також попереджають киян про сильний поривчастий вітер від 7 до 12 метрів за секунду.

Погода в Україні 29 травня (фото: meteo.gov.ua)

Нагадаємо, раніше народний синоптик Леонід Горбань розповів, яким буде літо в Україні.

Раніше повідомлялося, що від зливи постраждало місто Збараж, районний центр Тернопільської області.

А також ми писали, що Одесу сильно залило дощами. Автомобілі просувалися по вулицях міста, занурившись у воду.