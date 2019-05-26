Аномальна спека: синоптик дав несподіваний прогноз

Прогноз погоди в Україні – синоптик спрогнозував аномальну спеку (фото: РБК-Україна)

Синоптик спрогнозував аномальну спеку в Україні

За прогнозом народного синоптика Леоніда Горбаня, червень і липень цього року принесуть в Україну аномальну спеку – температура повітря підніматиметься вище +30 градусів, пише "Телеграф".

Червень почнеться з похолодання і короткочасних дощів, справжня спека прийде в другій декаді. Стовпчики термометрів з 14-15 червня будуть показувати вище 30 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні – синоптик спрогнозував аномальну спеку (ілюстративне фото: pixabay.com)

"Температура буде доходити до +29... +33 градусів. В липні температура буде такою ж гарячою", – прогнозує Горбань.

У липні спека почнеться з 6-7 числа і затягнеться до 9-10 серпня. Її на два-три дні перерве незначне похолодання з грозами, але різкого стрибка температури вниз чекати не варто.

Аномальна спека почне спадати лише після першої половини серпня. До кінця останнього місяця літа температура повітря опуститься до +19... +22 градусів і нижче, почнуться дощі.

Прогноз погоди в Україні – синоптик спрогнозував аномальну спеку (ілюстративне фото: pixabay.com)

Нагадаємо, що раніше синоптики спрогнозували грози на неділю, 26 травня.

Також ми писали, що синоптики розповіли, де пройдуть сильні дощі.

Раніше синоптики зробили важливе попередження про погоду.