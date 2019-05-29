Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото: Дождь (УНИАН)

Погоду в Украине 30 мая определит северный циклон из Скандинавии

Погода в Украине в четверг, 30 мая, принесет дожди и грозы в западных областях, а также в северной части и в Винницкой области. На остальной территории страны сохранится сухая, солнечная, а также жаркая погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Кроме осадков в указанных регионах, во время гроз есть вероятность локальных шквалов и града.

Диденко отметила, что холодный атмосферный фронт завтра связан с дальним северным циклоном, который расположился на "хвостике" Скандинавии.

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в четверг в течение дня будет варьироваться между показателями +25 и +32 градусов.

В западных областях столбики термометов опустятся до +17... +23 градусов.

В столице 30 мая пройдет дождь с грозой, которые ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха в Киеве поднимется максимум до +27 градусов.

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, непогода и наводнения в Западной Украине наделали много бед и даже забрали две жизни. Местные жители восстанавливают свои дома и подробно рассказывают, как им досталось от водной стихии.

Также мы писали о том, что Одессу сильно залило дождями. Автомобили продвигались по улицам города, погрузившись в воду.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.