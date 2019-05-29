ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде

STYLERЖизнь    29.05.2019 - 12:23
Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде
Иллюстративное фото: Дождь (УНИАН)

Погоду в Украине 30 мая определит северный циклон из Скандинавии

Погода в Украине в четверг, 30 мая, принесет дожди и грозы в западных областях, а также в северной части и в Винницкой области. На остальной территории страны сохранится сухая, солнечная, а также жаркая погода. Об этом сообщила известный синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

Кроме осадков в указанных регионах, во время гроз есть вероятность локальных шквалов и града.

Диденко отметила, что холодный атмосферный фронт завтра связан с дальним северным циклоном, который расположился на "хвостике" Скандинавии.

Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде

Фото: facebook.com/tala.didenko

Температура воздуха в четверг в течение дня будет варьироваться между показателями +25 и +32 градусов.

В западных областях столбики термометов опустятся до +17... +23 градусов.

В столице 30 мая пройдет дождь с грозой, которые ожидаются во второй половине дня. Температура воздуха в Киеве поднимется максимум до +27 градусов.

Холодный фронт и грозы: украинцев предупредили о непогоде

Иллюстративное фото (pixabay.com)

Как сообщалось ранее, непогода и наводнения в Западной Украине наделали много бед и даже забрали две жизни. Местные жители восстанавливают свои дома и подробно рассказывают, как им досталось от водной стихии.

Также мы писали о том, что Одессу сильно залило дождями. Автомобили продвигались по улицам города, погрузившись в воду.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань рассказал, каким будет лето в Украине.

Украину снова накроет ливнями: какие области пострадают от непогоды Спаслась на дереве: жители Прикарпатья рассказали о пережитых наводнениях (фото)
Новости Украины ГидрометцентрНаталка Диденко
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь