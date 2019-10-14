Хочу йти іншою дорогою самою: Кравець зробила визнання на Танцях з зірками (відео)

Олена Кравець (фото: facebook.com/kvartal95)

Олена Кравець і Макс Леонов виконали на шоу Танці з зірками 2019 гарячий іспанський пасадобль

Олена Кравець на шоу Танці з зірками 2019 у восьмому ефірі зізналася, що вирішила взяти участь у проекті задля пошуку нового щастя, і готова боротися до кінця. У той же час зірка Квартал 95 зазначила, що віддає конкурсу 99% своїх сил, але дуже не хоче, щоб її хтось із суддів "тягнув" або "витягував".

Артистка на шоу 13 жовтня представила в парі з Максом Леоновим пристрасний іспанський пасадобль, зібравши захоплені оплески в залі і хвалебні оцінки маестро хореографії, народного артиста України Григорія Чапкіса, і незмінних суддів Франциско Гомеса, Катерини Кухар і Влада Ями. Конкурсанти отримали від них 10, 10, 9 і 9 балів (всього 38).

Зазначимо, що минулого разу Кравець потрапила в зону ризику, і якби не правила про зміну партнерів, у цьому випуску на паркет вона вже не вийшла.

Олена Кравець (Фото: скріншот)

"Злі язики кажуть, що Олену тягнуть. Але вона жінка з досвідом, і на подібне у неї імунітет. Вона каже - я на це не звертаю уваги, я прийшла сюди танцювати, і буду і далі робити те, що відчуваю", - розповів ведучий шоу Юрій Горбунов.

Олена Кравець і Макс Леонов у 8 випуску представили гарячий пасодобль під пісню Spanish Gypsy Dance No.1.

"Горда іспанка. Я такий не буваю. Мені буде дуже цікаво це станцювати... Легедна шоу Наталія Могилевська танцювала пасадобль. Багато хто порівнює мене з її участю в цьому шоу, але я ніяка не легенда", - розповіла Кравець.

Вона наголосила, що не хоче і не просить, щоб її тягнули.

"Я ніяк не впливаю на членів журі. Якщо я говоритиму правду, вам навряд чи це сподобається... Я не хочу покидати це шоу! Танці зайняли 99% мого життя. Я реально мало бачу своїх дітей, і у мене таке почуття провини. Коли наприклад Катя або Ваня вдаряться, заплачуть і біжать до няні або до тата - не те, щоб прикро, закололо всередині. Я їх дуже люблю, але якщо я не буду реалізованої - я буду нещасною!" - зізналася актриса.

Кравець також розповіла, що прийшла в проект Танці з зірками, щоб "спробувати піти іншою дорогою самою".

"Взагалі зробити щось самостійно. Те, що хочу тільки я", - пояснила зірка Квартал 95.

На сцені "іспанка" Кравець "тореодор" Леонов показали справжні пристрасті. Після виступу практично всі судді відзначили чудове виконання конкурсантів.

Олена Кравець і Макс Леонов на шоу Танці з зірками 8 ефір виконали пасадобль (Фото: скріншот)

"Я в захваті! Ви донесли ідею! Нарешті! Я чекав сюжетний номер, який читається. Не потрібно бути фахівцем, щоб бачити, що ви зробили. Я згадав Влада Яму і свою Наташу. Які були ідеї, які думки були закладені в танці. Те ж саме Зеленський з Оленою. Театр танцю був, і ви мені сьогодні нагадали. Спасибі вам, я в захваті від вас!", - обсипав компліментами учасників шоу Чапкіс.

Яма також високо оцінив танець, але був злегка вимогливішими до образу Кравець.

"Що сказати після людини, яка судила майбутнього президента. Як тут не погодитися? Ну класно, класно! Дуже переконливий Макс був сьогодні. Олена - позиція була, Іспанія була, в очах хотілося більше вогню. Занадто багато було україночки. Вона така терпляча, але боїться сказати. Хотілося більше вогню, боротьбу я хотів побачити", - сказав він.

Коли Кравець попросила суддю продемонструвати те саме полум'я в очах, Влад вийшов до неї на паркет і "спопелив" поглядом. "Було, було..." - зізналася актриса.

Кухар у свою чергу зазначила, що не зовсім згодна з Ямою щодо емоцій, проте звернула увагу на деякі хореографічні нюанси.

"Престол небесний одягнути в багрянець, так злився з безоднею іспанський танець... Оленка, ви самі того не підозрюючи, так перевтілилися на цю Кармен, що я абсолютно не згодна з моїм колегою Владом... Сьогодні я побачила в ваших очах жагу до перемоги, і я дуже хочу, щоб вона не зникала", - побажала прима-балерина.

Олена Кравець і Макс Леонов на шоу Танці з зірками 8 ефір отримали від суддів захоплені відгуки (Фото: скріншот)

"Знаєте, Катерина говорить про простір, а якби в неї був такий партнер, як Макс, то який там простір? Максим у своїй стихії, але я не знаю, що з вами сталося. У вас було стільки перцю, що у мене просто щелепа відвисла. Олена неймовірна, потужна, вимоглива, сексуально насичена. Мені це сподобалося!" - захопився Гомес.

Олексій Потапенко зі своїм сином на зоряному балконі привітав учасників і також сказав, то в захваті від їх танцю.

"Я чесно скажу, я кращого пасадобля в житті не бачив", - зізнався Потап.

Танці з зірками 2019 - Олена Кравець і Макс Леонов у 8 ефірі виконали пасодобль (Відео: YouTube / Танці з зірками)