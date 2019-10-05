Олена Кравець образилася на Олю Полякову: що сталося

Олена Кравець та Оля Полякова (колаж: РБК-Україна)

Олена Кравець висловила невдоволення Олі Поляковій

Олена Кравець зіграла сценку з Олею Поляковою на сцені "Жіночого Кварталу". Скоро український глядач зможе дізнатися, що гумористка "Кварталу 95", виявляється, мала політичні амбіції, але через Полякову вони не здійснилися.

Варто відзначити, що зйомки шоу проходили в Одесі цього літа, але в ефір каналу 1+1 програма вийде в суботу, 5 жовтня.

Олена Кравець на сцені "Жіночого Кварталу" в Одесі

В мініатюрі між Поляковою і Кравець гумористка висловить образу за те, що співачка не запропонувала їй вступити у політичну жіночу партію, створення якої вона анонсувала напередодні позачергових парламентських виборів.

"Хоча для мене це вже звична справа - коли створюють політичну партію, а мене в неї не кличуть", - зазначила на сцені Кравець, натякаючи на відхід Зеленського і деяких його колег по "Кварталу" в політику.

Актриси "Жіночого Кварталу" в Одесі

Зазначимо, що випуск "Жіночого Кварталу" буде присвячений темі курортних романів, любовним трикутникам, спілкуванню дівчат з дорожньою поліцією і багатьом іншим темами.