Танці з зірками 2019: хто покинув шоу в 8 випуску (фото, відео)

Танці з зірками 2019 - результати 8 ефіру від 13 жовтня (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Восьмий випуск шоу Танці з зірками 2019 покинула пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна

Танці з зірками 2019 13 жовтня покинула пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Саме цим учасникам глядачі віддали найменше своїх голосів сьогодні. Восьмий ефір був досить яскравим... проте закінчився "демаршем" Кукуюка і Дружиніної.

Цій парі судді також віддали найменшу кількість балів - всього 25. Конкурсанти в 8 випуску шоу виконали румбу під пісню Стінга Shape Of My Heart.

У зоні ризику сьогодні опинилися пара Олексій Яровенко та Олена Шоптенко та пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна. Конкурсанти повинні були виконати "Танець за життя". Зазначимо, що перед цим Кукуюк хотів зробити заяву на підтримку своїх колег-конкурсантів Яровенка та Шоптенко, однак ведучі Юрій Горбунов та Тіна Кароль закликали учасників шоу все ж танцювати бальний танець Ча-ча-ча. Та Кукуюк вже прийняв рішення, відмовився танцювати, і в підсумку покинув шоу.

Танці з зірками 2019 8 випуск - пара Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна покинула шоу (Фото: скріншот)

Танці з зірками - Михайло Кукуюк та Ліза Дружиніна покинули шоу (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Результати 8 ефіру Танців з зірками 2019

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров - 40

Олена Кравець і Максим Леонов - 38

Даніель Салем і Юлія Сахневич - 37

Ксенія Мішина і Женя Кот - 35

Людмила Барбір та Дмитро Жук - 35

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова - 35

Олексій Яровенко та Олена Шоптенко - 34

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар - 33

Михайло Кукуюк і Єлизавета Дружиніна - 25

Результати восьмого випуску Танців з зірками 2019 – оцінки суддів

Як пройшов восьмий випуск Танців з зірками 2019

Первшими виступили Даніель Салєм и Юлія Сахневич. Зіркова пара виконала на танцювальному майданчику запальний танець ча-ча-ча. Робота танцюристів в цілому сподобалася суддям.

Танці з зірками - Даніель Салєм и Юлія Сахневич (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Володимир Остапчук та Ілона Гвоздєва станцювали неймовірно зворушливий вальс. Зірки розчулили суддів.

Танці з зірками - Володимир Остапчук та Ілона Гвоздєва (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Ксенія Мішина та Євген Кот станцювали запальний Джайв, проте судді порахували, що їх номер не до кінця відповідає канонам цього танцю. В цілому від суддів пара отримала 35 балів.

Танці з зірками - Ксенія Мішина та Євген Кот (фото: facebook.com/tanci1plus1)

Михайло Кукуюк та Ліза Дружиніна у 8 випуску Танців виконали чуттєву румбу під пісню Sting "Shape Of My Heart".

Танці з зірками - Михайло Кукуюк та Ліза Дружиніна виконали румбу (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар у восьмому ефірі шоу Танці з зірками вразили ніжним фокстротом під Instrumental music.

Танці з зірками - Вікторія Булітко і Дмитро Дікусар (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Олена Кравець та Макс Леонов "запалили" на паркеті та зібрали гарячі оплески, виконавши яскравий пасодобль під пісню Spanish Gypsy Dance No. 1.

Танці з зірками - Олена Кравець і Макс Леонов (Відео: YouTube / Танці з зірками)

Людмила Барбір та Дмитро Жук нагадали героїв популярного мюзиклу Ла-ла-ленд, представивши в 8 випуску шоу запальний квікстеп під пісню "The Baseballs - Umbrella".

Танці з зірками - Людмила Барбір і Дмитро Жук (Фото: facebook.com/tanci1plus1)

Анна Різатдінова та Олександр Прохоров кружляли на танцполі під ритм самби під пісню Jason Derulo - Swalla. Пара отримала від суддів найвищий результат 8 випуску - 40 балів.

Танці з зірками - Анна Різатдінова та Олександр Прохоров (Відео: YouTube / Танці з зірками)