Хочу идти другой дорогой одной: Кравец сделала признание на Танцах со звездами (видео) 

Елена Кравец (фото: facebook.com/kvartal95)

Елена Кравец и Макс Леонов исполнили на шоу Танцы со звездами 2019 горячий испанский пасадобль

Елена Кравец на шоу Танцы со звездами 2019 в восьмом эфире призналась, что решила принять участие в проекте ради поиска нового счастья, и готова бороться до конца. В то же время звезда Квартал 95 отметила, что отдает конкурсу 99% своих сил, но очень не хочет, чтобы ее кто-либо из судей "тянул" или "вытягивал".

Артистка на шоу 13 октября представила в паре с Максом Леоновым страстный испанский пасадобль, собрав восторженные аплодисменты в зале и хвалебные оценки маэстро хореографии, народного артиста Украины Григория Чапкиса, и неизменных судей Франсиско Гомеса, Екатерины Кухар и Влада Ямы. Конкурсанты получили от них 10, 10, 9 и 9 баллов (всего 38).

Отметим, что в прошлый раз Кравец попала в зону риска, и если бы не правила о смене партнеров, в этом выпуске на паркет она бы уже не вышла.

Елена Кравец (Фото: скриншот)

"Злые языки говорят, что Елену тянут. Но она женщина с опытом, и на подобное у нее иммунитет. Она говорит - я на это не обращаю внимания, я пришла сюда танцевать, и буду и дальше делать то, что чувствую", - рассказал ведущий шоу Юрий Горбунов.

Елена Кравец и Макс Леонов в 8 выпуске представили горячий пасодобль под песню Spanish Gypsy Dance No.1.

"Гордая испанка. Я такой не бываю. Мне будет очень интересно это станцевать... Легедна шоу Наталья Могилевская танцевала пасадобль. Многие сравнивают меня с ее участием в этом шоу, но я никакая не легенда", - рассказала Кравец.

Она подчеркнула, что не хочет и не просит, чтобы ее тянули.

"Я никак не влияю на членов жюри. Если я буду говорить правду, вам вряд ли это понравится... Я не хочу покидать это шоу! Танцы заняли 99% моей жизни. Я реально мало вижу своих детей, и у меня такое чувство вины. Когда например Катя или Ваня ударятся, заплачут и бегут к няне или к папе - не то, чтобы обидно, закололо всередине. Я их очень люблю, но если я не буду реализованой - я буду несчастной!" - призналась актриса.

Кравец также рассказала, что пришла в проект Танцы со звездами, чтобы "попробовать пойти по другой дороге одной".

"Вообще в принципе сделать что-то самостоятельно. То, что хочу только я", - объяснила звезда Квартал 95.

На сцене "испанка" Кравец и "тореодор" Леонов показали настоящие страсти. После выступления практически все судьи отметили замечательное исполнение конкурсантов.

Елена Кравец и Макс Леонов на шоу Танцы со звездами 8 эфир исполнили пасадобль (Фото: скриншот)

"Я в восторге! Вы донесли идею! Наконец! Я ждал сюжетный номер, который читается. Не нужно быть специалистом, чтобы видеть, что вы сделали. Я вспомнил Влада Яму и свою Наташу. Какие были идеи, какие мысли были заложены в танце. То же самое Зеленский с Леной. Театр танца был, и вы мне сегодня напомнили. Спасибо вам, я в восторге от вас!", - осыпал комплиментами участников шоу Чапкис.

Яма также высоко оценил танец, но был слегка требовательнее к образу Кравец.

"Что сказать после человека, который судил будущего президента. Как тут не согласиться? Ну классно, классно! Очень убедительный Макс был сегодня. Елена - позиция была, Испания была, в глазах хотелось больше огня. Слишком много было украиночки. Она такая терпеливая, но боится сказать. Хотелось больше огня, борьбу я хотел увидеть", - сказал он.

Когда Кравец попросила судью продемонстрировать то самое пламя в глазах, Влад вышел к ней на паркет и "испепелил" взглядом. "Было, было..." - призналась актриса.

Кухар в свою очередь отметила, что не совсем согласна с Ямой относительно эмоций, однако обратила внимание на некоторые хореографические нюансы.

"Престол небесный одеть в багрянец, так слился с бездной испанский танец... Леночка, вы сами того не подозревая, так перевоплотились в эту Кармен, что я абсолютно не согласна с моим коллегой Владом... Сегодня я увидела в ваших глазах жажду к победе, и я очень хочу, чтобы она не пропадала", - пожелала прима-балерина.

Елена Кравец и Макс Леонов на шоу Танцы со звездами 8 эфир получили от судей восторженные отзывы (Фото: скриншот)

"Знаете, Катерина говорит о просторе, а если бы у нее был такой партнер, как Макс, то какой там простор? Максим в своей стихии, но я не знаю, что с вами произошло. У вас было столько перца, что у меня просто челюсть отвисла. Елена невероятная, мощная, требовательная, сексуально насыщенная. Мне это понравилось!" - восхитился Гомес.

Алексай Потапенко со своим сыном на звездном балконе поздравил участников и также сказал, то в восторге от их танца.

"Я честно скажу, я лучшего пасадобля в жизни не видел", - признался Потап.

Танцы со звездами 2019 - Елена Кравец и Макс Леонов в 8 эфире исполнили пасодобль (Видео: YouTube / Танці з зірками)