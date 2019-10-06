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Кравець розкрила, як стала хрещеною першої леді (фото)

STYLERЖиття    06.10.2019 - 21:56
Кравець розкрила, як стала хрещеною першої леді (фото)
Олена Кравець розповіла, як хрестила Олену Зеленську (Фото: колаж РБК-Україна)

Сім'ї Зеленських і Кравець є кумами

Олена Кравець розповіла, як стала хрещеною мамою дружини колишнього колеги по сцені, президента України Володимира Зеленського Олени. Про це зірка "Кварталу", учасниця шоу "Танці з зірками 2019" повідомила в розмові з ведучою передачі "Світське життя" Катею Осадчою.

Як виявилося, сім'ї Кравець та Зеленського пов'язують не тільки багаторічні дружні стосунки, але і родинні - вони є кумами.

Кравець розкрила, як стала хрещеною першої леді (фото)

Олена Кравець (фото: facebook.com/kvartal95)

Так, хрещеним дочки Володимира та Олени Зеленських є чоловік Кравець Сергій, а сама вона - хресною першої леді.

Під час обряду хрещення Олександри батюшка запитав - чи всі хрещені. З'ясувалося, що її мама - ні.

"Як ні? Давайте і вас покрестимо", - запропонував священик.

Кравець розкрила, як стала хрещеною першої леді (фото)

Олена Зеленська (фото: president.gov.ua)

Олена Зеленська погодилася і прямо "з коліс" запропонувала Кравець стати її хрещеною.

"Лєнчик, будеш моєю хрещеною?" Я кажу: "Давай". Тобто, так було, на місці", - згадала Олена Кравець.

Олена Кравець розповіла, як хрестила Олену Зеленську (Відео: YouTube / Світське життя)

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