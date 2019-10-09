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Такого не було ніколи: Кравець розповіла про стосунки із Зеленським (відео)

STYLERПерсони    09.10.2019 - 09:54
Такого не було ніколи: Кравець розповіла про стосунки із Зеленським (відео)
Кравець розповіла, як змінилися стосунки з Зеленським (колаж: РБК-Україна)

Олена Кравець розповіла, що президент Зеленський просить частіше йому телефонувати

Олена Кравець відверто розповіла, що змінилося в її стосунках з Володимиром Зеленським після того, як він став президентом України. Цим гумористка "Кварталу 95" поділилася з Катею Осадчою в інтерв'ю для "Світського життя".

Так, зараз у шоу "Вечірнього Кварталу" Олена Кравець виконує роль першої леді. Осадча поцікавилася, чи не заважає дружба з родиною президента пародіям.

"Вова все перевіряє, він вичитує тексти", - пожартувала співачка.

Крім того, вона сказала, що це дуже цікавий досвід і такого не було ніколи, коли по роботі тобі потрібно пародіювати свою подругу.

На запитання: "Як змінилося життя "Кварталу" після президентства Зеленського?" Кравець розповіла, що "іноді щипає себе", тому що до цих пір не може повірити, що її друг і колега став президентом.

"Я його не перейменувала в телефоні. Він - Вовка. І це дуже класно, що в наших стосунках нічого не змінилося", - говорить Кравець.

Також артистка розповіла, що Володимир Зеленський просить "кварталівців" дзвонити йому частіше і планує повернутися в "Квартал 95" через п'ять років.

Кравець розповіла про стосунки із Зеленським (відео: YouTube/Світське життя)

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