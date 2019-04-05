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Медики вже зробили два види досліджень аналізів Порошенка

Новини » Вибори 2019    05.04.2019 - 17:55
Медики вже зробили два види досліджень аналізів Порошенка
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Наразі медики дослідили сечу та кров

В аналізах президента України Петра Порошенка, які він здав на НСК "Олімпійський" 5 квітня перед дебатами, не знайдено психоактивних речовин. Про це заявив головний лікар міської наркологічної клінічної лікарні "Соціотерапія" Володимир Ярий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Прямий".

Повідомляється, що протягом перший двох годин було зроблено два види досліджень.

"В першу чергу, ми дослідили сечу. Це було на стадіоні "Олімпійський". Жодних психоактивних речовин знайдено не було. І після цього, впродовж однієї години сорока хвилин ми зробили установку за допомогою газового хроматографа. Це було дослідження крові на наявність алкоголю, він також був відсутній", - сказав Ярий.

Лікар пояснив, що далі в лабораторію будуть направлені зразки волосся, і остаточний результат, пов'язаний з вживанням будь-яких психоактивних речовин упродовж більш тривалого часу буде отриманий протягом двох тижнів. Результати аналізів покажуть дані про останні шість місяців.

Він також пояснив, що цей процес дослідження навряд чи вдасться пришвидшити.

"Це все що ми можемо зробити. На сьогоднішній день - це таке досягнення медицини. Тобто прискорити цю процедуру вкрай складно на сьогоднішній день", - наголосив він.

Як повідомляло РБК-Україна вранці 5 квітня Петро Порошенко здав аналізив медичному пункті на НСК "Олімпійський". Порошенко погодився на оприлюднення тільки тих результатів аналізів, які стосуються наявності в організмі алкоголю і наркотиків.

Дослідження аналізів проводиться чотирма клініками Києва: "Борис", "Медіком", Лікарня швидкої медичної допомоги та Наркологічна лікарня міста.

У результатах аналізів Зеленського не співпадають дати Порошенко прибув на НСК "Олімпійський" для здачі аналізів
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