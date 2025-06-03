Хотите накачать пресс после 40? Эти 5 упражнений лучше всего сжигают жир на животе

После 40 лет организм начинает терять мышечную массу, а метаболизм замедляется, что затрудняет поддержание формы. Названы эффективные упражнения, которые помогут укрепить и накачать пресс в любом возрасте.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Тренер Лора Кэдди рассказала, что становая тяга со штангой задействует все группы мышц тела, укрепляет мышцы кора и ускоряет метаболизм.
Чтобы выполнить упражнение, следуйте таким советам:
Интервальная ходьба по наклонному участку - это форма кардиотренировок, которая не нагружает суставы. Эта тренировка направлена на сжигание висцерального жира.
Чтобы правильно выполнять ходьбу, помогут следующие советы:
Приседания с гантелями спереди развивают силу нижней части тела и повышают вовлеченность мышц кора
Станьте прямо, ноги должны быть на ширине плеч. Возьмите пару гантелей и держите по одной в каждой руке на уровне плеч. Приседайте, пока ваши бедра не станут параллельными полу.
Тяга тела с помощью TRX улучшает вашу осанку и укрепляет верхнюю часть спины.
Выполняйте упражнение так:
Упражнения прорабатывают мышцы живота и увеличивают силу вращательных мышц кора. Это отличная тренировка для косых мышц живота, которая необходима для формирования сильного и подтянутого пресса.
Установите тросовый тренажер в высокое положение, прикрепив ручку. Станьте перпендикулярно к тренажеру, ноги расставив на ширине плеч.
Держите ручку обеими руками. Вытянув руки, потяните трос по диагонали вдоль тела - рубящим движением сверху вниз. Движение должно закончиться у противоположного бедра.
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