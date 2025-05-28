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Тренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звезда

Среда 28 мая 2025 18:40
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Тренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звезда Тренер назвала упражнения, которые помогут подтянуть тело (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Тренер голливудской звезды Джессики Альбы разработала эффективную программу тренировок, которая помогает поддерживать отличную физическую форму. Именно эти упражнения помогают звезде быть в хорошей форме.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Рамоны Браганзы.

Детали тренировки

Браганза разработала свой фирменный метод тренировок "3-2-1", в котором сочетается три элемента кардио, две круговые тренировки и один элемент пресса. К тому же Джессика Альба тоже их выполняет.

Каждое упражнение нужно выполнять в течение одной минуты без остановки и перерывов:

  • подъемов ног над гантелями. Во время упражнения положите руки на пол позади себя
  • планка с чередованием гантелей
  • велосипедные скручивания

Рамона Браганзи советует придерживаться таких советов:

  • разнообразие - изменение типов тренировок помогает избежать плато и поддерживать интерес
  • слушать свое тело - если чувствуете усталость или стресс, замените интенсивную тренировку на прогулку на свежем воздухе
  • питание - сбалансированное питание с акцентом на цельные продукты, белки и овощи поддерживает энергию и восстановление

Этот подход к фитнесу сочетает эффективность, разнообразие и внимание к собственному самочувствию, что делает его доступным и результативным для широкого круга людей.

Тренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звездаТренер Джессики Альбы назвала три эффективных упражнения, которые выполняет звездаДжессика Альба с тренером (фото: кадр из видео)

Основные элементы тренировок Джессики Альбы

Кардио

Джессика предпочитает разнообразные кардио-нагрузки, такие как танцы, велотренажер, бокс и походы. Это помогает ей избегать скуки и поддерживать мотивацию.

Силовые упражнения

Актриса сосредотачивается на укреплении верхней части тела, используя умеренные веса. Среди любимых упражнений - жим гантелей над головой, упражнения с мячом для укрепления костной плотности и планки с вращением.

Гибкость и восстановление

Растяжка и использование массажеров являются неотъемлемой частью ее восстановления после тренировок.

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