Хочете накачати прес після 40? Ці 5 вправ найкраще спалюють жир на животі

Станова тяга зі штангою (3 підходи по 8 повторень)

Тренер Лора Кедді розповіла, що станова тяга зі штангою залучає всі групи м'язів тіла, зміцнює м'язи кора та прискорює метаболізм.

Що виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:

встаньте прямо, ноги мають бути розставлені на ширині стегон, а штангу розташуйте над середньою частиною стопи

зігніться в стегнах і візьміться за гриф штанги трохи ширше за межі колін

тримайте спину рівно, груди прямо, а плечі трохи попереду перекладини

підніміть штангу, використовуючи обидві п'яти, одночасно розгинаючи коліна та стегна

Станова тяга зі штангою (фото: eatthis.com)

Ходьба по нахилу (від 6 до 8 підходів)

Інтервальна ходьба по похилій ділянці - це форма кардіотренувань, яка не навантажує суглоби. Це тренування спрямоване на спалювання вісцерального жиру.

Щоб правильно виконувати ходьбу, допоможуть такі поради:

встановіть нахил від 8% до 12%

ходіть від 30 до 60 секунд

відновлюйтесь, пройшовши 90 секунд без нахилу

Ходьба по нахилу (фото: eatthis.com)

Присідання з гантелями (3 підходи по 10 повторень)

Присідання з гантелями спереду розвивають силу нижньої частини тіла та підвищують залученість м'язів кора

Станьте прямо, ноги мають бути на ширині плечей. Візьміть пару гантелей і тримайте по одній у кожній руці на рівні плечей. Присідайте, поки ваші стегна не стануть паралельними підлозі. Присідання з гантелями (фото: eatthis.com)

Тяга тіла з TRX (3 підходи по 12 повторень)

Тяга тіла за допомогою TRX покращує вашу поставу та зміцнює верхню частину спини.

Виконуйте вправу так:

візьміться за ремені TRX хватом зверху

зробіть крок ногами вперед, щоб тіло нахилилося назад

тримайте тіло прямим від голови до п'ят

відводячи лікті назад, тягніться грудьми до ременів

зробіть паузу, як тільки досягнете вершини

Тяга тіла з TRX (фото: eatthis.com)

Імітація рухів дроворуба (3 підходи по 10 повторень на кожну сторону)

Вправи пропрацьовують м’язи живота та збільшують силу обертальних м’язів кора. Це чудове тренування для косих м’язів живота, яке необхідне для формування сильного та підтягнутого преса.

Встановіть тросовий тренажер у високе положення, прикріпивши ручку. Станьте перпендикулярно до тренажера, ноги розставивши на ширині плечей.

Тримайте ручку обома руками. Витягнувши руки, потягніть трос по діагоналі вздовж тіла - рубаючи рухом від верху до низу. Рух має закінчитись біля протилежного стегна.

Імітація рухів дроворуба (фото: eatthis.com)