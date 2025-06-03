Хочете накачати прес після 40? Ці 5 вправ найкраще спалюють жир на животі

Після 40 років організм починає втрачати м’язову масу, а метаболізм сповільнюється, що ускладнює підтримання форми. Названо ефективні вправи, які допоможуть зміцнити та накачати прес у будь-якому віці.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Тренер Лора Кедді розповіла, що станова тяга зі штангою залучає всі групи м'язів тіла, зміцнює м'язи кора та прискорює метаболізм.
Що виконати вправу, дотримуйтесь таких порад:
Інтервальна ходьба по похилій ділянці - це форма кардіотренувань, яка не навантажує суглоби. Це тренування спрямоване на спалювання вісцерального жиру.
Щоб правильно виконувати ходьбу, допоможуть такі поради:
Присідання з гантелями спереду розвивають силу нижньої частини тіла та підвищують залученість м'язів кора
Станьте прямо, ноги мають бути на ширині плечей. Візьміть пару гантелей і тримайте по одній у кожній руці на рівні плечей. Присідайте, поки ваші стегна не стануть паралельними підлозі.
Тяга тіла за допомогою TRX покращує вашу поставу та зміцнює верхню частину спини.
Виконуйте вправу так:
Вправи пропрацьовують м’язи живота та збільшують силу обертальних м’язів кора. Це чудове тренування для косих м’язів живота, яке необхідне для формування сильного та підтягнутого преса.
Встановіть тросовий тренажер у високе положення, прикріпивши ручку. Станьте перпендикулярно до тренажера, ноги розставивши на ширині плечей.
Тримайте ручку обома руками. Витягнувши руки, потягніть трос по діагоналі вздовж тіла - рубаючи рухом від верху до низу. Рух має закінчитись біля протилежного стегна.
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