"Хотим, чтобы сын прославлял Украину": Александр Хижняк стал отцом

Украинский боксер Александр Хижняк , который в финале олимпийского турнира в весовой категории до 80 килограммов победил казахстанского боксера Нурбека Оралбая, впервые признался, что стал отцом. У спортсмена родился сын.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом боксер рассказал в интервью Диане Звягинцевой, ведущей спецпроекта "Коло спорту" - "Париж. Avenue Olympique".

Когда Хижняк стал отцом

Как оказалось, супруга боксера родила еще 7 месяцев назад. Он очень благодарен любимой за сына.

Хищняк и его супруга (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

"Я уже стал отцом, сыночку 7 месяцев. Я очень благодарю свою жену за это, спасибо ей, что у нас есть такой сынишка, что она, когда меня нет рядом, делает все для того, чтобы у него все было, чтобы он чувствовал , что мы рядом с ним, что мы очень его любим, и я очень по нему соскучился", - рассказал Хижняк.

Хищняк и его возлюбленная (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

По возвращении домой Хижняк планирует все время проводить с сыном. Мальчика назвали как и отца - Александром. Боксер признался, что мечтает, чтобы сын тоже стал боксером.

"Планируем, чтобы он в будущем также занимался боксом и прославлял нашу Украину", - отметил чемпион.

Жена Хищняка (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Что известно о боксере

Спортсмену по прозвищу "Полтавский танк" 29 лет. 4 августа Хижняк пробился в финал Олимпийских игр в боксе. В полуфинале он победил кубинца Арлена Лопеса Кардона.

8 августа Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу. Он стал четвертым украинцем, после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика, кому удалось добиться такого успеха.

Свою карьеру в спорте он начал более десяти лет назад. В национальную команду Украины Хижняк в 2013 году. Кроме того, он сражался на ринге за полупрофессиональную команду "Українські отамани".

На счету боксера немало медалей. Он получил звание чемпиона Европы и мира в среднем весе. Более того, он дважды боролся за золотые медали на Европейских играх.

А на Олимпиаде в 2020 году Хижняк принес Украине "серебро".