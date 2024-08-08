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По стопам Кличко и Усика. Хижняк на Олимпиаде-2024 покорил главную вершину бокса любителей

Париж, Четверг 08 августа 2024 13:44
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По стопам Кличко и Усика. Хижняк на Олимпиаде-2024 покорил главную вершину бокса любителей Фото: Олимпийский чемпион Александр Хижняк (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Накануне Александр Хижняк стал четвертым олимпийским чемпионом из Украины в боксе после Владимира Кличко, Василия Ломаченко и Александра Усика.

Коротко о четырех олимпийских победах Украины на Олимпийских играх – в материале РБК-Украина.

В американскую Атланту в 1996 году поехал Кличко-младший, хотя первым кандидатом на поездку был его старший брат Виталий. Будущий доминатор профессионального хевивейта соревновался в весовой категории до 91 кг.

Украинец начал турнир с 1/8 финала, где разобрался с американцем Лоуренсом Клей-Беем (10:8). В четвертьфинале соперником отечественного боксера стал швед Аттила Левин, который, несмотря на красноречивое имя, не смог продолжить бой под шквалом ударов Кличко-младшего. Рефери завершил поединок с формулировкой RSC – аналогом технического нокаута в профи-боксе.

В полуфинале украинский боксер пересекся со сверхпринципиальным оппонентом. Россиянин Алексей Лезин ранее побеждал обоих Кличко. Впрочем, в этот раз младший из братьев взял уверенный реванш (4:1). В финале же украинец завоевал "золото" в противостоянии с Паэой Вольфграммом из Тонги (7:3).

Следующего "золота" в боксе пришлось подождать 12 лет. В этот раз отечественный боксер взошел на верхнюю ступень пьедестала в категории до 57 кг. Василий Ломаченко начал выступления с первого раунда, разобравшись на старте с россиянином Альбертом Селимовым (14:7).

В рамках 1/8 финала представитель Украины не оставил ни единого шанса узбекскому боксеру Баходиржону Султанову (14:1). Далее подошел черед китайца Ли Яна (12:3) и турецкого спортсмена Якупа Кылыча (10:1). В финале Ломаченко разбил француза Кедафи Джелькира с уже знакомым примечанием RSC.

На Игры-2012 второй олимпийский чемпион из Украины поехал в новой весовой категории – до 60 кг. В этот раз Ломаченко начал выступления с 1/8 финала, где легко одолел доминиканца Веллингтона Ариаса (15:3). Однако дальше было гораздо труднее. И пуэрториканец Феликс Вердехо (14:9), и кубинец Ясниэль Толедо (14:11) оказались крепкими орешками.

Даже с корейцем Ханом Суном Чхолем в финале украинцу было немного полегче. Ломаченко снова одолел оппонента по очкам (19:9) и с двумя золотыми наградами в персональной коллекции начал готовиться к старту в профессиональной карьере. Все, что было дальше – история.

На этой же Олимпиаде в Лондоне взошла звезда Александра Усика. Будущий абсолютный чемпион мира в хевивейте соревновался в весовой категории до 91 кг. "Вошел" украинец с козырей – в четвертьфинале перебоксировал россиянина Артура Бетербиева (17:13).

В полуфинале Усик уже доминировал. Он фактически уничтожил болгарина Тервела Пулева (21:5). Даже итальянский боксер Клементе Руссо создал украинцу немало проблем в финале, но остановить того на пути к "золоту" не сумел (11:14).

Новые олимпийские чаяния отечественных поклонников бокса были связаны с Хижняком. В столице Японии в 2021 году он начал уверенно. И японец Юито Мориваки (5:0), и доминиканец Эури Седеньо (4:1) неразрешимые задачи для украинского боксера не составили.

А вот с филиппинцем Эумиром Марсиалем в полуфинале было гораздо труднее. Хижняк победил с раздельным решением судейской коллегии (3:2) и вышел в финальный поединок. Впрочем, там бразильский боксер Эберт Консейсан нокаутировал украинца. Пришлось идти на новый круг испытаний...

К чести "Полтавского танка" новый олимпийский цикл он завершил успешно. На старте Игр-2024 Хижняк уверенно одолел венгра Филиппа Акилова и бразильца Вандерлея Перейру (по 5:0). А вот в полуфинале ждал непростой соперник – двукратный олимпийский чемпион Арлен Лопес Кардона из Кубы. Карибец выиграл первый раунд, но украинец выровнял положение во втором. Третий же отрезок представитель Украины "на тоненького" закрыл в свою пользу.

Лучшим же сражением стало финальное. Казах Нурбек Оралбай и в защите, и в атаках выглядел серьезно. Соперники надавали немалых тумаков друг другу и сохранили интригу до третьего раунда. Там казахский боксер "подсел" физически, а Хижняк организовал активную концовку и потом и кровью завоевал вожделенное олимпийское "золото".

После триумфа чемпион Парижа признался, что решение о будущем не принял. Кличко-младший, Ломаченко и Усик после олимпийских лавров добились новых высот на профессиональном уровне. Однако еще до Олимпиады-2024 главный тренер сборной Украины намекнул на желание Хижняка покорить еще и Лос-Анджелес-2028. Как бы то ни было, но собственное имя в отечественный спортивный эпос он уже вписал золотыми буквами...

К слову, ранее вспомнили путь Магучих к золотой награде Олимпийских игр.

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