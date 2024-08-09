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Каноистки Лузан и Рыбачок выиграли "серебро" Олимпийских игр-2024

Торси, Пятница 09 августа 2024 13:54
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Каноистки Лузан и Рыбачок выиграли "серебро" Олимпийских игр-2024 Фото: Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские гребли Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок завоевали серебряные награды в соревновании каноэ-двоек на дистанции 500 м.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.

Украинский дуэт пробился в финал, финишировав на третьей позиции в одном из полуфиналов. Они одолели дистанцию за 1:55.62 минуты.

В решающем заплыве соперниками Лузан и Рыбачок стали 7 дуэтов. Со старта лидерство захватил китайский экипаж в составе Сюй Шисяо и Сунь Менья. В то же время украинки после половины дистанции оказались на 6-й позиции.

Впрочем, украинские каноистки традиционно прибавили на финальных двух с половиной сотнях метров. Лузан и Рыбачок оставили позади несколько конкуренток, а на последних метрах организовали фотофиниш с Канадой. В конце концов серебряные медали отдали представительницам Украины.

Олимпиада-2024, гребли, каноэ-двойки, 500 м, женщины:

  1. Китай
  2. Украина
  3. Канада

Для Лузан и Рыбачок "серебро" Парижа стало вторым подряд. На Олимпиаде в Токио они тоже финишировали вторыми в заплыве на 500 м. А золотые награды тогда взяли те же Сюй и Сунь из Китая.

К слову, ранее подвели итоги соревнований 8 августа на Олимпиаде-2024.

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