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Украинец Хижняк пробился в финал Олимпийских игр в боксе

Париж, Воскресенье 04 августа 2024 18:56
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Украинец Хижняк пробился в финал Олимпийских игр в боксе Фото: Александр Хижняк сразится за золотую медаль в Париже (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Хижняк победил кубинца Арлена Лопеса Кардону в полуфинале олимпийского турнира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

29-летний украинец победил с раздельным решением судей. "Полтавскому танку" отдали предпочтение три представителя коллегии, а латиноамериканцу – двое.

Лопес Кардона был активнее в дебюте боя. По итогам первого раунда предпочтение кубинскому боксеру отдали четверо судей. Хижняк постепенно выровнял ситуацию, так что после второго раунда сократил отставание от оппонента по очкам.

В решающем же раунде Хижняк наконец выглядел лучше двукратного олимпийского чемпиона. Как следствие, весь состав судейской коллегии отдал предпочтение отечественному боксеру, что и позволило ему отпраздновать победу.

Грядущий финал против казаха Нурбека Оралбая будет вторым подряд для Хижняка. На Играх-2020 он проиграл нокаутом Эберту Консейсану из Бразилии. Противостоение с казахским боксером запланировано на 7 августа.

Кто такой Александр Хижняк

Уроженец Полтавы, в ряды национальной команды Украины попал в 2013 году. Фактически параллельно начал выступления за полупрофессиональную команду "Украинские атаманы".

За годы выступлений в любителях завоевал немало престижных наград. В 2017-м стал чемпионом Европы и мира в среднем весе. На Европейских играх дважды завоевал "золото" – в среднем и полутяжелом дивизионах (2019, 2023). На Олимпиаде-2020 выиграл серебряную медаль.

Прозвище – "Полтавский танк". Полный кавалер ордена "За заслуги", награжден орденом князя Ярослава Мудрого V ст. (2023).

К слову, ранее подвели итоги соревнований 3 августа на Олимпиаде-2024.

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