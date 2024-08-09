Олимпийские игры-2024: полное расписание соревнований 9 августа

В очередной соревновательный день Олимпиады в Париже атлеты из разных уголков мира разыграют более трех десятков комплектов наград.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт соревнований .

Соревнования 9 августа с участием украинских спортсменов на Олимпийских играх-2024

Украинские гребчихи Людмила Лузан и Анастасия Рыбачок в 11:30 выйдут на полуфинал каноэ-двоек на дистанции 500 м, а финал соревнований запланирован на 13:50. Юная Таисия Онофрийчук поборется за награды в художественной гимнастике.

С 12 часов начнутся поединки в борьбе. Украинка Ирина Коляденко в 1/8 финала весовой категории до 62 кг встретится с монгольской борчихой Орхон Пуревдорж. В свою очередь Александр Хоцяновский в 1/8 финала сразится с грузином Гено Петриашвили (до 125 кг).

Вечер будут закрывать дебютанты – исполнители брейкинга. С группового этапа выступления начнут две представительницы Украины. Компанию Kate составит Stefani. Старт соревнований назначен на 17:07.

Список медальных соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024

Гребля, боевые искусства и легкая атлетика будут снова находиться в фокусе поклонников спорта. Футбольный турнир среди мужских команд подошел к финалу между сборными Испании и Франции, а в женском хоккее на траве нидерландки встретятся с китаянками. В финале же пляжного волейбола среди женщин Бразилия поборется за "золото" с Канадой.

марафонское плавание, 10 км, мужчины, 08:30

скалолазание, болдеринг и тяжесть, мужчины, 13:35

гребля, каноэ-двойки, 500 м, женщины, 13:50

гребля, каяк, 500 м, женские двойки, 14:10

гребля, каяк, 500 м, мужские двойки, 14:30

гребля, каноэ-одиночки, 1000 м, мужчины, 14:50

художественная гимнастика, индивидуальное многоборье, 15:30

прыжки в воду, трамплин, 3 м, женщины, 16:00

настольный теннис, команды, мужчины, 16:00

тяжелая атлетика, до 89 кг, мужчины, 16:00

футбол, мужчины, 19:00

велоспорт, медисон, женщины, 19:09

вольная борьба, до 57 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 86 кг, мужчины, 19:15

вольная борьба, до 57 кг, женщины, 19:15

легкая атлетика, эстафета 4x100 м, женщины, 20:30

тяжелая атлетика, до 71 кг, женщины, 20:30

легкая атлетика, толкание ядра, женщины, 20:37

велотрек, спринт, мужчины, 20:38

легкая атлетика, эстафета 4x100 м, мужчины, 20:47

легкая атлетика, бег, 400 м, женщины, 21:00

хоккей на траве, женщины, 21:00

легкая атлетика, тройной прыжок, мужчины, 21:13

легкая атлетика, семиборье, 800 м, женщины, 21:25

легкая атлетика, бег, 10000 м, женщины, 21:57

тхэквондо, до 67 кг, женщины, 22:19

брейкинг, женщины, 22:29

бокс, до 71 кг, мужчины, 22:30

тхэквондо, до 80 кг, мужчины, 22:37

легкая атлетика, бег с барьерами, 400 м, мужчины, 22:45

бокс, до 50 кг, женщины, 22:47

пляжный волейбол, женщины, 23:30

бокс, до 92 кг, мужчины, 23:34

бокс, до 66 кг, женщины, 23:51

Где смотреть Олимпийские игры 9 августа

Официальный транслятор Олимпиады-2024, прежде всего, будет показывать соревнования с участием украинских атлетов на телеканале "Суспильне Спорт" и одноименной онлайн-платформе. Сервис MEGOGO сосредоточится на футболе. В полном объеме соревнования будет транслировать линейка телеканалов Eurosport.

Список всех соревнований 9 августа на Олимпийских играх-2024 доступен по ссылке.