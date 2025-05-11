Группа Ziferblat на бирюзовой дорожке "Евровидения-2025": что символизируют образы участников

Валентин и Даниил Лещинские выбрали наряды от украинского бренда haute couture J'amemme, которые сочетали глубокую эстетику и скульптурную выразительность.

Этот образ уже стал визитной карточкой бренда, который получил признание мировых звезд, таких как Лили Коллинз, Коко Роша и Оливия Калпо.

Образы Лещинских воплощали характерные черты J'amemme - плиссированные фактуры, архитектурные силуэты и эксперименты с формой, создающие собственную реальность. Полупрозрачные текстуры, четкие геометрические линии и насыщенная палитра черного и фиолетового подчеркивали атмосферу ночи, а объемные формы и сложные материалы, меняющиеся под светом, добавляли динамики и драматизма. Ziferblatна открытии "Евровидения-2025" (скриншот)

Образ молитвенной птицы стал центральным символом песни группы "Bird of Pray", звучащей на конкурсе.

Эти наряды не только дополняют шоу, но и являются визуальным выражением музыки группы, отражающей устойчивость, глубину и современную украинскую идентичность.

Барабанщик Федор Ходаков выбрал total look от украинского бренда Andreas Moskin, который также получил известность благодаря сотрудничеству с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Его образ вдохновлен богемной эстетикой и украинским поэтическим кинематографом 1960-70-х годов, в частности фильмом "Белая птица с черной отметиной" Ивана Миколайчука и Юрия Ильенко.

Коллекция, представленная на Ходакове, исследует контрасты между традицией и современностью, родным и чужим, подчеркивая глубину украинской культуры.

Напомним, уже на следующей неделе стартует международный песенный конкурс "Евровидение-2025".

Еврофаны соберутся 13 мая, когда состоится первый полуфинал. В этот день на сцену выйдет представитель Украины - группа Ziferblat. Тогда и станет ясно, сможет ли Украина попасть в финал, который пройдет 17 мая.