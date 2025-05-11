Гурт Ziferblat на бірюзовому хіднику "Євробачення-2025": що символізують образи учасників

Валентин та Даниїл Лещинські обрали вбрання від українського бренду haute couture J’amemme, які поєднували глибоку естетику та скульптурну виразність.

Цей образ вже став візитною карткою бренду, котрий здобув визнання світових зірок, таких як Лілі Коллінз, Коко Роша та Олівія Калпо.

Образи Лещинських втілювали характерні риси J’amemme - плісировані фактури, архітектурні силуети та експерименти з формою, що створюють власну реальність. Напівпрозорі текстури, чіткі геометричні лінії та насичена палітра чорного і фіолетового підкреслювали атмосферу ночі, а об'ємні форми і складні матеріали, що змінюються під світлом, додавали динаміки й драматизму. Ziferblat на відкритті "Євробачення-2025" (скріншот)

Образ молитовного птаха став центральним символом пісні гурту “Bird of Pray”, що звучить на конкурсі.

Ці вбрання не лише доповнюють шоу, а й є візуальним вираженням музики гурту, що відображає стійкість, глибину та сучасну українську ідентичність.

Барабанщик Федір Ходаков обрав total look від українського бренду Andreas Moskin, який також здобув популярність завдяки співпраці з Президентом України Володимиром Зеленським.

Його образ натхненний богемною естетикою та українським поетичним кінематографом 1960-70-х років, зокрема фільмом “Білий птах з чорною ознакою” Івана Миколайчука та Юрія Іллєнка.

Колекція, представлена на Ходакові, досліджує контрасти між традицією і сучасністю, рідним і чужим, підкреслюючи глибину української культури.

Нагадаємо, вже наступного тижня стартує міжнародний пісенний конкурс "Євробачення-2025".

Єврофани зберуться 13 травня, коли відбудеться перший півфінал. У цей день на сцену вийде представник України - гурт Ziferblat. Тоді і стане ясно, чи зможе Україна потрапити до фіналу, який пройде 17 травня.