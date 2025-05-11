"Выдержать трудно": Мирошниченко объяснил, почему Данилко не возвращается на "Евровидение"

Ведущий Тимур Мирошниченко, который уже 20 лет комментирует "Евровидение", высказался об Андрее Данилко и его выступлении на песенном конкурсе в образе Верки Сердючки. Многие ждут возвращения артиста именно в качестве участника.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), в интервью OBOZ.UA Мирошниченко рассказал, может ли Данилко вернуться на "Евровидение".

По словам ведущего, он "отправлял" бы на конкурс Джамалу, если бы мог выбирать представителей Украины среди тех артистов, которые уже выступали на "Евровидении". Также он видит большой потенциал у Jerry Heil. А Сердючка, отметил Мирошниченко, это именно та, кого ждут еврофаны.

"Я бы хоть каждый год отправлял туда Джамалу. Мне кажется, так бы мы быстро смогли догнать Швецию по их количеству побед. У Jerry Heil есть прекрасный потенциал на сольное выступление. Ну а Сердючка - это вообще! Если вы спросите у любого еврофана планеты, кого хочет снова увидеть конкурсантом на Евровидении, то будьте уверены, что большинство из них назовет именно Сердючку", - признался ведущий.

Мирошниченко высказался о Данилко (фото: instagram.com/timur.miroshnychenko)

Данилко, пояснил Мирошниченко, тоже думал о возвращении на "Евровидение". Но это непростой опыт.

"И поверьте, Андрей Данилко к этой мысли приходил уже неоднократно, и очень много раз ему это говорили со стороны. И были даже моменты, когда мы были максимально близки к тому, чтобы Сердючка снова заявила о таком желании. Однако я не уверен, что Андрей готов снова прожить этот опыт", - рассказал "голос" песенного конкурса.

"Он артист с большой буквы, очень ответственно относится к своему творчеству. Даже если ему надо выйти на сцену на полминуты, готовится к этому как к полноценному шоу. Выдержать такую нагрузку с его перфекционизмом - и морально, и ментально трудно", - добавил он.

Как Сердючка выступила на "Евровидении"

Данилко, выступающий в образе Сердючки, представил Украину на конкурсе в 2007 году. Артист вышел на сцену в Хельсинки с песней "Dancing Lasha Tumbai".

Сердючка заняла 2 место и получила титул "Мисс Евровидение-2007". Песня Данилко стала настоящим хитом и довела россиян до истерики, ведь там они услышали "послание" для себя.

В 2019 году в финале "Евровидения" Сердючка выступала уже как приглашенная звезда. Тогда она перепела трек Нетты Барзилай "Toy".