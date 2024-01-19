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Группа Без Обмежень прокомментировала сотрудничество с фондом коррупционеров Гринкевичей

Пятница 19 января 2024 22:34
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Группа Без Обмежень прокомментировала сотрудничество с фондом коррупционеров Гринкевичей Без обмежень (фото: instagram.com/bezobmezhen)
Автор: Иванна Пашкевич

Представители группы "Без Обмежень" раскрыли детали сотрудничества с благотворительным фондом семьи Гринкевичей Hope.UA, которых подозревают в хищении расходов на Силы Обороны.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал "Культурная прачечная".

Подробности

Так, пиар-менеджер коллектива Юлиана Корецкая сообщила, что фронтмен группы Сергей Танчинец не является амбассадором благотворительного фонда скандальной семьи.

По ее словам, подозрений относительно возможного отмывания денег через фонд не было.

"Фонд предложил сотрудничество. Мы, конечно, согласились вместе проводить некоторые проекты, закрывая потребности 50/50, потому что запросов в то время было очень много, самостоятельно покрыть все мы не могли физически", - сказала Юлианна.

Группа Без Обмежень прокомментировала сотрудничество с фондом коррупционеров Гринкевичей

Сергей Танчинец с Гринкевичами (фото: instagram.com/h0pe.ua/)

"До сотрудничества с фондом мы не были знакомы с Гринкевичами. Нет, конечно у нас не было никаких подозрений относительно отмывания средств, поскольку абсолютно все наши совместные проекты были реализованы", - добавила она.

Также представитель артистов уточнила, что сотрудничество прекратилось из-за разделения направлений.

Музыканты больше занимались закупкой дронов и автомобилей от группы на фронт, а фонд выбрал гуманитарное направление и помощь ВПО.

"Сотрудничество было краткосрочным и по сравнению с нашей общей помощью ВСУ, которая по состоянию на сейчас составляет уже более 50 млн грн от группы, - это всего несколько процентов", - говорит пиар-менеджер.

Группа Без Обмежень прокомментировала сотрудничество с фондом коррупционеров Гринкевичей

Семья Гринкевичей (фото из открытых источников)

"Нам точно нечего скрывать. Наша позиция четкая: коррупция и обогащение на войне - ничтожно в любые времена при любых обстоятельствах и требует сурового наказания", - подытожила Корецкая.

Напомним, львовского бизнесмена Игоря Гринкевича обвиняют в хищении денег на нужды военных.

Завышенные цены на шлемы и бронежилеты, открытые уголовные производства, проблемные стройки и не совсем прозрачная благотворительность - далеко не все дела, в которых подозревается мужчина и его родные.

Так, сын бизнесмена - Роман Гринкевич - инвестировал большие деньги в карьеру своей уже бывшей Сони Морозюк и подарки для нее, и это могут быть средства его отца.

Недавно художница заявила, что разорвала отношения с любимым "из-за его измены Украине и народу".

Ранее мы рассказывали, что украинская певица уехала из РФ после скандала на голой вечеринке.

Также Тринчер отреагировала на желание экс-человека возобновить отношения.

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