Не выдержала и сбежала. Украинская певица выехала из РФ после скандала на "голой" вечеринке

Певица-предательница Анна Asti, которая окончательно отреклась от Украины и получила российский паспорт, сбежала из РФ вместе с мужем. А все из-за "голой" вечеринки, после которой начались массовые "отмены" звезд, неосторожно принявших в ней участие.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на российские СМИ.

Анна Asti покинула РФ

"Голая вечеринка" не прошла даром для запроданки. Для нее россияне просили самых страшных кар и даже требовали лишить недавно полученного паспорта РФ.

В итоге затравленная украинка сбежала из России вместе с мужем.

Согласно данным одного из пропагандистских Telegram-каналов, молчунья не собирается окончательно отрываться от России.

Анна Asti (фото: instagram.com/asti)

Однако она приняла решение провести зимовку в более теплых местах, ближе к теплому климату.

А весной Asti вероятно вернется к заработкам в стране-оккупанте. Очевидно, ей придется усердно работать, ведь ценник на корпоративные выступления с ее участием сильно упал.

Если раньше за частное выступление она получала и просила десять миллионов, то сейчас ее гонорар сократился до семи миллионов.

Анна Asti (фото: instagram.com/asti)

Также изменился райдер: теперь из 600 тысяч рублей (180000 грн) только 100 тысяч (30000 грн) предусмотрено на всю команду исполнительницы, остальные средства идут на звук и свет.

Тем более, уже запланированные выступления были перенесены или вовсе отменены. Например, ее концерт в Сочи, который был запланирован на январь, перенесен на год.

Судьба мартовского тура пока непонятна - возможно, скандал вокруг "голой вечеринки" утихнет, и выступления Анны возобновятся.

Однако пока ее появление на сцене у россиян не вызывает особого интереса.

"Голая" вечеринка Ивлеевой

Блогерша Анастасия Ивлеева устроила вечеринку в одном из клубов Москвы, главной особенностью которой был "почти голый" дресс-код.

Туда она позвала главных звезд российского шоу-бизнеса, а на следующий день билеты могли купить уже все желающие.

Фото с вечеринки распространились в соцсетях и вызвали шквал возмущения со стороны простых россиян, активистов, пропагандистов и военных.

Одна из главных претензий заключалась в том, что сам факт проведения таких мероприятий в "сложные для страны времена" является цинизмом.