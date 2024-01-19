"Чувак, наберешь". Тринчер отреагировала на желание экс-мужа возобновить отношения

На днях экс-муж певицы Анны Тринчер Александр Волошин заговорил о возвращении чувств к ней и предположил, что, возможно, они возобновят свои отношения и будут вместе. Артистка не стала медлить с ответом бывшему.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Подробности

В эфире "Він вона шоу" инфлюенсер признался, что перегорел к Анне из-за своего психического расстройства.

По словам бизнесмена, жена всячески пыталась помочь вытащить его из этого состояния, и в результате потеряла себя.

Анна Тринчер и Александр Волошин (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Аня полностью всю себя вложила в то, чтобы восстановить меня, и забыла о себе. То есть частично потеряла себя. Сейчас я уже вижу, что через месяц после того, как мы разошлись, она начинает заново себя находить", - прокомментировал блогер.

Также Волошин добавил, что сейчас его бывшая становится той девушкой, которой он делал предложение, и у него снова появляются чувства к ней.

Тринчер в свою очередь не стала медлить с комментарием по этому поводу.

Так, она заявила, что если возникают такие обстоятельства, из-за которых нужно стать поддержкой для любимого человека, и где-то жертвовать собой, - это должно усиливать отношения, а не наоборот - отталкивать от себя.

Анна Тринчер ответила на слова бывшего (фото: instagram.com/annatrincher_official)

Помочь любимому мужчине любой ценой, говорит исполнительница, это было ее сознательное решение.

"Но как я должна была поступить по-другому? Сказать: ну все, чувак, наберешь, как закончишь депрессировать", - написала певица.

Впрочем, знаменитость не скрывает: если бы ситуация повторилась, она бы поступила так же, "потому что в этом и есть смысл любви и духовного партнерства".

Анна Тринчер ответила на слова бывшего (фото: instagram.com/annatrincher_official)

"Теперь я очень осмотрительна к мужчинам. Я смотрю на их поступки и слушаю их жизненные ценности. Перестаю романтизировать их", - отметила звезда.

Напомним, ранее экс-муж Тринчер признался, развелись ли они официально. Также он ответил, готов ли к новым отношениям.