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Гурт Без Обмежень прокоментував співпрацю з фондом корупціонерів Гринкевичів

П'ятниця 19 січня 2024 22:34
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Гурт Без Обмежень прокоментував співпрацю з фондом корупціонерів Гринкевичів Без Обмежень (фото: instagram.com/bezobmezhen)
Автор: Іванна Пашкевич

Представники гурту "Без Обмежень" розкрили деталі співпраці з благодійним фондом сім'ї Гринкевичів Hope.UA, яких підозрюють у розкраданні витрат на Сили Оборони.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал "Культурна прачечна".

Деталі

Так, піар-менеджерка колективу Юліана Корецька повідомила, що фронтмен гурту Сергій Танчинець не є амбасадором благодійного фонду скандальної родини.

За її словами, підозр щодо можливого відмивання грошей через фонд не було.

"Фонд запропонував співпрацю. Ми, звісно, погодились разом проводити деякі проєкти, закриваючи потреби 50/50, бо запитів на той час було надзвичайно багато, самостійно покрити всі ми не могли фізично", - сказала Юліанна.

Гурт Без Обмежень прокоментував співпрацю з фондом корупціонерів Гринкевичів

Сергій Танчинець з Гринкевичами (фото: instagram.com/h0pe.ua/)

"До співпраці з фондом ми не були знайомі з Гринкевичами. Ні, звісно у нас не було ніяких підозр щодо відмивання коштів, оскільки абсолютно усі наші спільні проєкти були реалізовані", - додала вона.

Також представниця артистів уточнила, що співпраця припинилась через розділення напрямків.

Музиканти більше займались закупівлею дронів та автомобілів від гурту на фронт, а фонд обрав гуманітарний напрям та допомогу ВПО.

"Співпраця була короткостроковою і в порівнянні з нашою загальною допомогою ЗСУ, яка станом на зараз становить вже понад 50 млн грн від гурту, - це всього кілька відсотків", - говорить піар-менеджерка.

Гурт Без Обмежень прокоментував співпрацю з фондом корупціонерів Гринкевичів

Родина Гринкевичів (фото з відкритих джерел)

"Нам точно немає, що приховувати. Наша позиція чітка: корупція та збагачення на війні - ницо у будь-які часи за будь-яких обставин і вимагає суворого покарання", - підсумувала Корецька.

Нагадаємо, львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових.

Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність - далеко не всі справи, у яких підозрюється чоловік та його рідні.

Так, син бізнесмена - Роман Гринкевич - інвестував великі гроші в кар'єру своєї вже колишньої Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Нещодавно художниця заявила, що розірвала стосунки з коханим "через його зраду України та народу".

Раніше ми розповідали, що українська співачка виїхала з РФ після скандалу на "голій" вечірці.

Також Трінчер відреагувала на бажання ексчоловіка відновити стосунки.

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