Не з групи ризику: що відомо про спалах коронавіруса в Києві

Коронавірус в Україні (Фото: РБК-Україна)

Коронавірус підтвердили в Києві ще у 7 осіб

Коронавірус в Україні діагностували 21 березня ще у семи осіб - у Києві підтвердили нові випадки зараження, і таким чином кількість пацієнтів з COVID-19 у столиці збільшилася з трьох до десяти.

Про спалах коронавіруса сьогодні ввечері повідомив мер Києва Віталій Кличко. За його словами, були лабораторно підтверджені тести двох жінок -29-ти та 39-ти років і 5-ти чоловіків у віці від 31 до 50 років.

Зазначимо, що дана вікова група знаходиться поза зазначеної групи підвищеного ризику. Так, згідно з результатами аналізу і моделювання РНБО можливого варіанту розповсюдження коронавіруса COVID-2019 в Україні, була визначена така вікова група та зіставлені ризики захворіти коронавірусом:

у зоні найменшого ризику перебувають особи у віці від 10 до 39 років, для яких показник ймовірності захворювання становить 0,2%.

для 40-49-річних - відповідно 0,3%;

для 50-59-річних - 1,3%;

для 60-69-річних - 3,4%,

для 70-79-річних - 7,8%.

У зоні найбільшого ризику перебувають літні люди у віці 80+, для них цей показник становить 13,5%.

Кличко у своєму Facebook сьогодні також поынформував, що в цілому в Києві 8 осіб заразилися після поїздок до Європи (переважно це сталося у Франції та Німеччині), а ще в двох випадках - місцеве зараження від хворих з Житомирської області та Києва.

Половина всіх пацієнтів знаходиться в Олександрійській клінічної лікарні на лікуванні (серед них і 44-річний народний депутат Сергій Шахов, який госпіталізований з легкою формою пневмонії), а інші п'ять людей зараз на самоізоляції та отримують лікування вдома під спостереженням лікарів.

Крім того, додав мер, очікується інформація щодо ще трьох людей, у яких є підозра на коронавірус. Тести відправили в референс-лабораторію на аналіз.

Зазначимо, що нардеп Шахов у своєму Facebook розповів, що сьогодні йому зробили рентген, який показав незначну пневмонію. За рекомендацією лікарів він залишився в інфекційному відділенні Олександрівської лікарні.

21 березня вранці в Україні був лабораторно підтверджений 41 випадок COVID-19 (з них 3 - летальний результат і 1 - одужання). Вдень стало відомо про зараження коронавірусом у Луцьку, потім ще одне - в окупованому РФ українському Криму, і ввечері з'явилася інформація про нові 7 - в Києві. Таким чином загальна кількість випадків COVID-19 в Україні зараз склало 50 осіб.

Втім, у Центрі громадського здоров'я станом на 21:00 сьогодні називають іншу цифру - 47. А ось телеграм-бот від МОЗ запевняє, що їх 48.

Фото: скрін facebook.com/phc.org.ua

Фото: скрін повідомлення бота @covid19uabot

Як повідомлялося раніше, сьогодні в рамках карантину через коронавірус в Києві заборонили користуватися дитячими і спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Вчора, 20 березня, в столиці оголосили надзвичайну ситуацію з-за спалаху COVID-19.

Також стало відомо, що у зв'язку з небезпекою поширення коронавіруса, 24 березня Верховна Рада може ввести в Україні надзвичайний стан.