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У Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 18:52
У Києві заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Заборона триватиме до кінця карантину

У Києві з 21 березня заборонили користуватися дитячими та спортивними майданчиками в рамках карантину в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Сьогодні постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалила рішення про заборону користування дитячими та спортивними майданчиками в парках, скверах та на прибудинкових територіях. Заборона триватиме до кінця карантину в Києві.

"Районним в місті Києві державним адміністраціям, комунальному об’єднанню "Київзеленбуд", ГУ Національної поліції України у Києві забезпечити проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи", - йдеться в рішенні комісії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що починаючи з 23 березня у громадському транспорті в Києві чергуватимуть співробітники поліції. Правоохоронці перевірятимуть наявність перепусток та засобів індивідуального захисту у пасажирів.

Як писало РБК-Україна, 20 березня у Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з виявленням нових випадків коронавірусу. В уряді зазначили, що режим НС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

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