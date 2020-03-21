Коронавірус в Україні і світі: що відомо на 21 березня

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

Чернівецька область залишається лідером за кількістю випадків зараження

Україна, як і весь світ, продовжує боротьбу з коронавірусом. Кількість тих, хто заразилися, у країні збільшується. Уже у п'яти областях та у Києві оголошено режим надзвичайної ситуації.

Карантинні заходи залишаються незмінними: транспортні обмеження, закриття всіх розважальних закладів, кафе та ресторанів тощо. Детальніше про те, що відбувається в Україні і світі 21 березня – у матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

В Україні зафіксовано 41 випадок захворювання коронавірусом;

Три летальних випадки від COVID-19 по Україні;

Троє громадян України померли від коронавірусу за кордоном;

Один чоловік вилікувався від коронавірусу;

Італія випередила Китай за кількістю жертв;

У Києві, Дніпропетровській та Івано-Франківській областях ввели режим НС.

Нові випадки зараження і перший видужалий

За останніми даними МОЗ, в Україні підтверджено 41 випадок захворювання коронавірусом. У п'ятницю по одному випадку було відзначено у Харківській, Івано-Франківській, Тернопільській областях, два у Київській області та одразу 10 нових випадків – у Чернівецькій області.

Повторний тест на коронавірус у жителя Чернівців, у якого першим виявили вірус в Україні, дав негативний результат. І він став першим, хто вилікувався від СOVID-19 в Україні. Чоловіка вже виписали з лікарні.

Чернівецька область залишається лідером за кількістю хворих коронавірусом – 25 випадків. Місцева влада закликала самоізолюватися півтори тисячі громадян, що прибули з країн, де епідемія в розпалі.

Пік захворюваності ще попереду

Випадків захворювання коронавірусом в Україні буде ставати більше, пік захворюваності ще попереду. Про це заявив міністр охорони здоров'я Ілля Ємець.

"Поки наша статистика менше, ніж у багатьох європейських країнах, але сподіватися на те, що вірус омине Україну, неправильно. Найважче попереду. Вірус буде поширюватися", - заявив Ємець.

Він нагадав, що близько 20% випадків захворювання проходять у важкій формі, близько 3% – потребують реанімаційних заходів. Глава МОЗ у черговий раз закликав українців залишатися вдома, мити руки, дотримуватися соціальної дистанції.

У 3 регіонах запровадили режим НС, 2 області – на черзі

На вечірньому засіданні у п'ятницю Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у Київі. Також режим НС було запроваджено у Дніпропетровській та Івано-Франківській областях. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, нові карантинні обмеження у зв'язку із цим поки не передбачаються. Уже сьогодні Кабмін планує оголосити надзвичайну ситуацію також у Львівській та Харківській областях.

Для недопущення розповсюдження коронавірусу на в'їздах і виїздах з Києва облаштували 8 стаціонарних постів, повідомили у МВС. В інтерв'ю РБК-Україна перший заступник голови КМДА Микола Поворозник розповів, що на даний момент збитки київського міського бюджету від епідемії коронавіруса складуть близько 1,5 млрд гривень.

Крім того, за словами чиновника, запасу медичних масок у Києві повинно вистачити на 7-10 днів. Також для покращення транспортної ситуації у Києві на вулиці міста виїхали 200 додаткових маршруток.

В Україну доставлять тести, маски і апарати ШВЛ з Китаю

Найближчим часом вантажний літак Іл-76 доставить в Україну з Китаю 10 мільйонів лабораторних тестів і 400 експрес-тестів на коронавірус, а також 1 мільйон масок, які надійдуть в аптеки, і 100 тисяч масок для лікарів і поліцейських, 10 тонн дезінфекційної рідини, 10 апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Очікується, що на наступному тижні у Китай полетить ще один літак за новою партією медичних вантажів. Тим часом, перша партія експрес-тестів була виготовлена Інститутом молекулярної біології Національної академії наук України.

У Китаї епідемія йде на спад

Італія стала першою країною, в якій через СOVID-19 загинуло понад 4 тисяч осіб. За вчора там зафіксовано понад 600 смертей від коронавірусу, і близько 6 тисяч нових випадків захворювання. У цілому ж в Італії захворіли понад 47 тисяч осіб. У розпалі епідемія і в Іспанії, де від неї за добу загинули понад 200 людей.

Лідером за кількістю хворих залишається Китай - понад 80 тисяч випадків, але темпи захворювання там різко пішли на спад. За добу було зафіксовано лише 39 нових випадків, при цьому всі хворі приїхали в Китай з-за кордону.