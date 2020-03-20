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У Києві оголосили надзвичайну ситуацію

Новини » Коронавірус     20.03.2020 - 18:59
У Києві оголосили надзвичайну ситуацію
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Надзвичайну ситуацію в Києві оголосили через коронавірус

У Києві оголосили надзвичайну ситуацію у зв'язку з поширенням коронавірусу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Дениса Шмигаля у Теlegram.

Шмигаль зазначив, що жодних нових обмежень наразі не передбачається, а режим ЧС покликаний мобілізувати зусилля для боротьби з поширенням COVID-19.

"Уряд встановив режим надзвичайної ситуації в м. Києві", - написав він у Теlegram.

Зазначимо, до цього заступник голови КМДА Микола Поворозник в інтерв'ю РБК-Україна розповів, що у Київській міській державній адміністрації прийняли рішення про введення надзвичайної ситуації в Києві.

До цього надзвичайну ситуацію оголосили у трьох областях - Чернівецькій, Житомирській та Київській.

Також РБК-Україна писало, що Кабінет міністрів прийняв рішення закрити метро в Україні, в тому числі і в Києві, у зв'язку з коронавірусом.

Додамо, що в Києві посилили карантин. Зокрема, в столиці обмежили пересування людей між містом та іншими населеними пунктами, проведення культурних, спортивних, соціальних, релігійних та інших заходів з масовою участю громадян. Також обмежили роботу закладів громадського харчування і торгових центрів

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