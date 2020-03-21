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Коронавірус дістався до Криму: що відомо про зараженого

STYLERКоронавірус    21.03.2020 - 18:44
Коронавірус дістався до Криму: що відомо про зараженого
Коронавірус в Україні (колаж: РБК-Україна)

Коронавірус вперше підтвердили в окупованому Криму

Коронавірус в Україні зафіксували 21 березня ще у однієї людини - заразився чоловік у тимчасово окупованому Криму, який нещодавно відвідував Францію.

Заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, нардеп Ахтем Чийгоз у зв'язку з першим підтвердженим випадком інфікування на півострові закликав кримчан вжити всі заходи самоорганізації для підтримки найбільш незахищених, та самоізоляції як найефективнішого засобу проти поширення пандемії.

"Ми будемо шукати можливості надати вам підтримку, а також регулярно інформувати вас про те, які заходи і методи можливо застосувати для протидії поширенню пандемії", - написав він у своєму Facebook.

Чийгоз також зазначив, що у зв'язку з анексією РФ української Автономної респоблики Крим ситуація з COVID-19 ще більше поставила життя жителів півострова під загрозу. Політик і громадський діяч пообіцяв застосовувати методи впливу світової громадськості в разі бездіяльності підконтрольної Росії "влади" Криму в умовах поширення коронавіруса.

Коронавірус дістався до Криму: що відомо про зараженого

Фото: скрін поста з Facebook-сторінки Ахтема Чийгоза

Як розповіла сьогодні "влада" окупованого Криму, чоловік, який заразився коронавірусом, не повідомив інформацію про перебування в країнах, де складна ситуація з інфекцією. Наразі його госпіталізували з симптомами ГРВІ за місцем проживання в окремий бокс.

За словами підконтрольного Кремлю "голови" Криму Сергія Аксьонова, пацієнт отримує необхідне лікування. Контактуючих з ним людей помістили в ізоляцію і за ними встановлено медичне спостереження, написав "чиновник" в своєму Facebook.

Аксьонов також розповів, що хворий повернувся в Крим через "державний кордон РФ" в автомобільному пункті пропуску.

Зазначимо, що всього під меднаглядом через коронавирус в Криму знаходиться 417 осіб.

Як повідомлялося раніше, на окупованому Донбасі через пандемію коронавіруса наступного тижня що можуть ввести частковий карантин. У ОРДЛО немає тестів для виявлення коронавіруса, при цьому тільки за останній тиждень там з підозрою на пневмонію госпіталізували понад 90 осіб.

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