В Броварах глава РГА устроил пьяное ДТП с пострадавшими: все детали

О подробностях ДТП читайте в материале РБК-Украина ниже.

Как сообщили РБК-Украина источники в правоохранительных органах – речь о председателе Броварской РВА Майбоженко Владимире. Во время проверки на состояние алкогольного опьянения драгер показал, что водитель был не трезв. Прибор показал 2.31 промилле.

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Что известно от полиции

По данным правоохранителей, в ДТП пострадали четыре человека, среди которых ребенок.

"Предварительно известно, что чиновник районной военной администрации не остановился на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пешеходов. В результате четыре человека получили травмы разной степени тяжести. Среди пострадавших - ребенок", - говорится в сообщении полиции.

Во время проверки Майбоженко драгером на содержание алкоголя у водителя прибор показал 2,31 промилле.

Он был задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Детали аварии

Около 19:40 в местных соцсетях начала появляться информация о том, что недалеко от остановки "Завод Порошинка" в Броварах" водитель не справился с управлением, выехал на пешеходу зону и клумбу.

Позже очевидцы сообщили, что мужчина на автомобиле Volvo въехал в толпу людей на пешеходном переходе.

На фото и видео с места происшествия можно увидеть, что виновником ДТП находится в неадекватном состоянии. По словам очевидцев, некоторые люди хотели совершить самосуд над ним из-за ДТП.

Реакция властей

Глава Киевской ОВА Руслан Кравченко в своем Telegram-канале заявил, что Майбоженко будет уволен с должности после ДТП, в результате которой пострадали люди.

"Подобное поведение должностного лица недопустимо! Я обращаюсь к правоохранителям - в кратчайшие сроки дать надлежащую правовую оценку этому событию. Настаиваю на объективном, беспристрастном расследовании и справедливом наказании. Ситуацию буду держать на личном контроле", - написал Кравченко.

Позже городской голова Броваров Игорь Сапожко также записал свое обращение по поводу ДТП.

Что известно о Майбоженко

Майбоженко родился 23 апреля 1965 года в городе Киеве. В 1998 году окончил отделение политологии философского факультета Киевского национального университета им. Т.Г.Шевченко.

10 ноября 2015 года избран первым заместителем председателя Киевского областного совета VII созыва

28 ноября 2022 года был назначен председателем Броварской районной государственной администрации.

Скандальные ДТП в Украине

В мае 2023 года председатель Макаровского районного суда Киевской области Алексей Тандыр сбил бойца Нацгвардии Вадима Бондаренко на блокпоста неподалеку от Киева. По данным следствия, Тандыр также находился в состоянии алкогольного опьянения.

А вот в ноябре 2023 года произошло ДТП в Житомирской области на трассе Киев – Чоп. Тогда народный депутат от "Батькивщины" Андрей Николаенко насмерть сбил 18-летнюю девушку.