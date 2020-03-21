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Рада може ввести надзвичайний стан в Україні 24 березня

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 16:21
Рада може ввести надзвичайний стан в Україні 24 березня
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Рішення можуть ухвалити 24 березня

Рада може ввести надзвичайний стан в Україні 24 березня у зв'язку з загрозою подальшого поширення коронавірусу. Про це РБК-Україна повідомило джерело у парламенті.

За словами співрозмовника агентства, позачергове засідання парламенту можуть скликати у вівторок.

"В понеділок ще ні, а у вівторок, думаю, буде", - повідомило джерело.

Також джерела серед депутатів фракції "Слуги народу" підтверджують, що на порядку денному позачергового засідання має бути оголошено надзвичайний стан.

"Мені не відомо напевно, але президент говорив на фракції, що так. Якщо буде позачергове засідання, то перед тим має бути рішення РНБО. РНБО звертається до президента з рішенням, президент - указ, ми - постанову", - пояснило джерело.

Водночас, у керівництві фракції "Слуга народу" повідомили РБК-Україна, що ані точної дати засідання, ані порядку денного поки не затверджено.

"Поки що нічого не знаємо про позачергове, на понеділок точно ні, адже депутати в регіонах. На вівторок - це можливо, але ми повинні знати про це за 48 годин", - повідомило джерело у керівництві фракції.

Зазначимо, що надзвичайний стан передбачає закриття всі ринків, торгових і розважальних центрів, театрів, кінотеатрів та музеїв. Також при НС забороняється проведення масових заходів, зупиняється робота громадського транспорту, а медичні установи переходять на роботу у режимі підвищеної готовності.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів готовий до введення надзвичайного стану в Україні. Крім того, за даними МОЗ, за умов надзвичайного стану хворих коронавірусом пацієнтів почнуть розміщувати й у приватних клініках.

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