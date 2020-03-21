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У Луцьку зафіксували перший випадок коронавірусу

Новини » Коронавірус     21.03.2020 - 15:38
У Луцьку зафіксували перший випадок коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Наявність коронавіруса підтвердив експрес-тест, очікуються результати лабораторної перевірки

Перший випадок коронавірусу був підтверджений у Луцьку. Інформацію підтвердили у Волинській облдержадміністрації, повідомляють Волинські новини.

Повідомляється, що позитивний результат на коронавірус показав житель села Липи, який нещодавно повернувся з Франції.

"Результат експрес-тесту - позитивний. Проводять лабораторні дослідження", - повідомив глава департаменту охорони здоров'я Волинської ОДА Ігор Ващенюк.

При цьому медики повідомили, що експрес-тест має значний відсоток похибки, тому очікують лабораторного підтвердження результатів.

"Всі остаточні результати - після проведення лабораторного дослідження", - сказав голова Волинської обласної інфекційної лікарні Руслан Морочковський.

Зазначимо, станом на ранок 21 березня офіційно був підтверджений 41 випадок коронавірусу в Україні. З них 3 летальних, 1 пацієнт одужав і вже виписаний з лікарні.

Раніше РБК-Україна писало, що в Україні в найближчі дні повинні посилити карантинні заходи. При цьому глава МВС Арсен Аваков заявив, що буде наполягати на введенні повного карантину в країні.

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