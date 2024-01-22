Гринкевич впервые высказался о бросившей его Соне Морозюк (видео)

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Во время заседания Печерского районного суда Киева, на котором избирали меру пресечения коррупционеру Гринкевичу, журналисты поинтересовались у Романа, подтверждает ли он информацию о том, что он 11 раз покидал территорию Украины.

Мужчина ответил, что действительно, он выезжал за границу, однако только по делам своего благотворительного фонда "Hope.UA", которым он руководит.

После этого корреспонденты попросили прокомментировать фотографии из-за границы его бывшей невесты, художницы Сони Морозюк, которая, вероятно, сопровождала бизнесмена в его "рабочих" поездках.

"Вы знаете, я не хочу комментировать личные вопросы с какой-то девушкой. Не хочу комментировать все, что связано с ней. Я думаю, имею на это личные причины", - ответил Гринкевич.

Напомним, на днях автор выставки "Мазня" и муралов заявила о разрыве отношений с бизнесменом.

"Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - писала Морозюк.

Также она заявила, что бывший ей дарил только кольцо и колье.

Эти вещи художница пообещала продать, а средства передать на ВСУ.