UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Гринкевич вперше висловився про Соню Морозюк, яка його кинула (відео)

Роман Гринкевич і Соня Морозюк (фото: facebook.com/plinskiymedia)
Автор: Іванна Пашкевич

Син львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича, Роман Гринкевич, якого сьогодні, 22 січня, затримали в Одесі під час спроби перетину кордону, вперше висловився про свою вже колишню обраницю Соню Морозюк, яка нещодавно оголосила про розірвання їхніх заручин.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на слова Гриневича у залі суду.

Деталі

Під час засідання Печерського районного суду Києва, на якому обирали запобіжний захід корупціонеру Гринкевичу, журналісти поцікавились у Романа, чи підтверджує він інформацію про те, що він 11 разів покидав територію України.

Чоловік відповів, що дійсно, він виїжджав за кордон, однак лише по справах свого благодійного фонду "Hope.UA", яким він керує.

Після цього кореспонденти попросили прокоментувати світлини з-за кордону його колишньої нареченої, художниці Соні Морозюк, яка, ймовірно, супроводжувала бізнесмена в його "робочих" поїздках.

"Ви знаєте, я не хочу коментувати особисті питання з якоюсь дівчиною. Не хочу коментувати все, що пов’язано із нею. Я думаю, маю на це особисті причини", - відповів Гринкевич.

Нагадаємо, днями авторка виставки "Мазня" і муралів заявила про розрив стосунків з бізнесменом.

"Ми не будемо однією сім'єю. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені огидно, почуваюся обдуреною та використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", - писала Морозюк.

Також вона заявила, що колишній їй дарував лише каблучку та кольє.

Ці речі худодниця пообіцяла продати, а кошти передати на ЗСУ.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосункиСудхудожница