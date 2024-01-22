Гринкевич вперше висловився про Соню Морозюк, яка його кинула (відео)

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Під час засідання Печерського районного суду Києва, на якому обирали запобіжний захід корупціонеру Гринкевичу, журналісти поцікавились у Романа, чи підтверджує він інформацію про те, що він 11 разів покидав територію України.

Чоловік відповів, що дійсно, він виїжджав за кордон, однак лише по справах свого благодійного фонду "Hope.UA", яким він керує.

Після цього кореспонденти попросили прокоментувати світлини з-за кордону його колишньої нареченої, художниці Соні Морозюк, яка, ймовірно, супроводжувала бізнесмена в його "робочих" поїздках.

"Ви знаєте, я не хочу коментувати особисті питання з якоюсь дівчиною. Не хочу коментувати все, що пов’язано із нею. Я думаю, маю на це особисті причини", - відповів Гринкевич.

Нагадаємо, днями авторка виставки "Мазня" і муралів заявила про розрив стосунків з бізнесменом.

"Ми не будемо однією сім'єю. Я не візьму прізвище Гринкевич. Я не буду з людиною, яка зрадила мою країну. Я вірила. Зараз мені огидно, почуваюся обдуреною та використаною. Я виберу бути чесною перед собою. І залишуся Сонею Морозюк", - писала Морозюк.

Також вона заявила, що колишній їй дарував лише каблучку та кольє.

Ці речі худодниця пообіцяла продати, а кошти передати на ЗСУ.