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"ГБР разводит семьи": украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

Украина, Четверг 18 января 2024 10:10
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"ГБР разводит семьи": украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем Художница София Морозюк (фото: instagram.com/sonya.moroziuk)
Автор: Юлия Гаюк

Скандальная художница София Морозюк отменила помолвку с сыном львовского бизнесмена Романом Гринкевичем. Свое решение она обосновала тем, что не хочет быть с человеком, предавшим свою страну.

РБК-Украина (проект Styler) собрало реакции украинцев из социальных сетей на такой поворот событий.

Как реагировали украинцы

Большинство пользователей не поверили в искренность поста известной художницы и вспомнили не менее скандальную личность Оксану Марченко. Пользователи предлагают выбирать себе партнера по жизни по верности:

&quot;ГБР разводит семьи&quot;: украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

Скриншот

В то же время в сети начали появляться шутки о том, что "ГБР разводит семьи".

&quot;ГБР разводит семьи&quot;: украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

&quot;ГБР разводит семьи&quot;: украинцы отреагировали на развод Морозюк с Гринкевичем

Скриншот

В комментариях к посту самой Софии комментаторы также не оценили поступок девушки:

  • "У багатстві та бідності поки ДБР не розлучить нас", - написав Олексій Дурнєв.
  • "Тобто Ви дійсно хочете сказати, що тільки після притягнення Романа до відповідальності зрозуміли, що він та його сім'я обкрадали країну та наших військових?"
  • "Я тебе кохаю, але не зовсім".
  • "Блін, жорстоке суспільство. Своїм ставленням такий союз люблячих сердець зруйнувало".
  • "Коли зрозуміла що все одно посадять, вирішила рвати кінці. Взагалі як, вибачте, щур. Вже або спочатку треба було кидати, або бути до кінця з коханим. А зараз щось таке..."
  • "Хтось намагається відмитися від слави нареченого крадія. А я чекаю свого 20 місяців з полону. Мені не дарували "Картьє", бо я обирала його за позицію і погляди! Тоді, знаєте, соромно не буває!"

Справка

В начале января стало известно о том, что львовского бизнесмена и его сына Романа Гринкевича подозревают в хищении денег Минобороны. Роман оказался женихом художницы Софии Морозюк.

Позже Агентство по розыску и менеджменту украденных активов опубликовало релиз с имуществом Гринкевичей. В нем указано, что в собственности художницы есть две квартиры, которые могли быть куплены на украденные у государства деньги.

Девушка объяснила, что к этим квартирам не имеет никакого отношения. Однако вчера Морозюк заявила, что она разорвала отношения с Романом.

"Я остаюсь Соней Морозюк. Мы не будем одной семьей. Я не возьму фамилию Гринкевич. Я не буду с человеком, который предал мою страну. Я верила. Сейчас мне противно, чувствую себя обманутой и использованной. Я выберу быть честной перед собой. И останусь Соней Морозюк", - пишет художница

Также девушка призналась, что за период их отношений получила от Романа только два подарка - кольцо и колье. Эти вещи Соня обещает продать, а средства - передать на ВСУ.

Ранее Сергей Притула отреагировал на скандал Гринкевичей с Софией Морозюк.

Читайте также, как певица Анна Тринчер высказалась о Софии Морозюк и коррупционном скандале.

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ГБР коррупция