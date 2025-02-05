"Готова удалить Instagram". Заплаканная Инна Белень поставила точку в истории с Тереном

По словам Инны, на протяжении всего дня она сдерживала эмоции за улыбкой, чтобы лишь дома позволить себе их выпустить.

Девушка удивлена реакцией в сети после их с Александром расставания. Она отметила, что не ожидала такого развития событий, особенно после того, как зрители следили за их историей на проекте и верили в сказочный финал.

"То, что сейчас происходит на просторах Интернета - честно, не ожидала. После того общения, которое у нас было на проекте, когда вся страна смотрела за тем, какая сказка может быть, и когда после (проекта) мы реально пытались строить отношения, а сейчас мне что-то пишут о подписчиках, которые просто...", - поделилась Белень. Инна Белень ответила на обвинения Терена (скриншот)

Волонтер говорит, что после завершения шоу они действительно пытались строить отношения, но теперь Инна получает сообщения, которые ее удивляют.

В то же время она подчеркнула, что не хочет вступать в публичные споры, ведь речь идет о ветеране войны, который понес тяжелые потери. Победительница "Холостяка" также признала, что в этой ситуации чувствует себя беззащитной, ведь любые ее попытки выразить свою позицию могут быть восприняты негативно.

"Я не хочу этот спор, хотя бы потому, что это спор с ветераном войны, который потерял ноги. У меня связаны руки, я не хочу разводить срач в Интернете, потому что как бы я себя не защищала, не отстаивала свое мнение, я буду плохой, потому что я иду на человека, который положил свое здоровье ради нашей страны", - призналась экс-возлюбленная Александра.

Инна также решительно опровергла обвинения в том, что якобы скрыла от Терена свои сторис. Инна Белень ответила на обвинения Терена (скриншот)

"Я хочу, чтобы мной он гордился. Чего я буду скрывать сторис, где я провожу донации, где я сбрасываю деньги на поддержку ВСУ? Я вообще не понимаю, как я могу скрывать от него сторис, во-первых, это очень тупо, во-вторых, я всегда его поддерживала, я никогда в жизни не говорила о нем плохого слова. Я не буду ради одобрения аудитории поливать грязью человека, с которым я хотела построить отношения", - сказала она.

Кроме того, Инна отреагировала на замечания, которые, вероятно, касались призывов прекратить ее деятельность в блогерстве.

"Я готова удалить Instagram и окунуться в семейную жизнь с мужчиной, который будет меня защищать, любить и уважать. Я готова быть мамой, я готова сидеть с детишками дома и не вести инстаграм. Если это мне кто-то гарантирует, то я могу удалить Instagram хоть сейчас. Гарантий таких не было и до этого, поэтому не надо мне, пожалуйста, писать, вы знаете мои приоритеты, как до этого хотела семью, так и сейчас хочу семью", - заверила волонтер. Инна Белень ответила на обвинения Терена (скриншот)

"Я точно знаю, какое я сейчас не хочу отношение ко мне, я терпеть не буду. На моей странице вы не увидите ни одного комментария больше о Саше. Я не вижу смысла размусоливать больше эту тему. Своим отношением человек просто все показал. Еще раз: спасибо большое за все, что было между нами, спасибо за все, за позицию, за защиту. И, я думаю, на этой ноте мы просто закрываем эту тему", - подытожила она.

Напомним, слухи о возможных проблемах в отношениях Александра и Инны начали появляться после того, как он публично осудил ее относительно высказываний по поводу языкового вопроса. Инна тогда поделилась, что это ее сильно задело. С тех пор пара больше не появлялась вместе в сети, а через несколько недель объявила о расставании.